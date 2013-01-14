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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 бер, 2018 15:01
Тракторист написав: lapay написав: Тракторист написав:
а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы.
Так транзит же залишився.
так будьте же последовательными - по европейским правилам функции продажи газа и его транспортировки должны быть разделены и нафтогаз этим вообще не должен заниматься...
Так ми і послідовні
1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу
2 На виручені кошти- й поділимо.
Можна звичайно спочатку ділити, але
Гроші вперед
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14
budivelnik написав:
Так ми і послідовні
1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу
2 На виручені кошти- й поділимо.
Можна звичайно спочатку ділити, але
Гроші вперед
Так вон і є. Поки є суди, поки і буде Нафтогаз. Потім ліквідують остаточно, або розділять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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