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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3859386038613862
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:01

  Тракторист написав:
  lapay написав:
  Тракторист написав:а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы.
Так транзит же залишився.
так будьте же последовательными - по европейским правилам функции продажи газа и его транспортировки должны быть разделены и нафтогаз этим вообще не должен заниматься...
Так ми і послідовні
1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу
2 На виручені кошти- й поділимо.

Можна звичайно спочатку ділити, але
Гроші вперед :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Так ми і послідовні
1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу
2 На виручені кошти- й поділимо.

Можна звичайно спочатку ділити, але
Гроші вперед

Так вон і є. Поки є суди, поки і буде Нафтогаз. Потім ліквідують остаточно, або розділять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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  #<1 ... 3859386038613862
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