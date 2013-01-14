Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы.
Так транзит же залишився.
так будьте же последовательными - по европейским правилам функции продажи газа и его транспортировки должны быть разделены и нафтогаз этим вообще не должен заниматься...
Так ми і послідовні 1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу 2 На виручені кошти- й поділимо.
budivelnik написав:Так ми і послідовні 1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу 2 На виручені кошти- й поділимо.
Можна звичайно спочатку ділити, але Гроші вперед
Так вон і є. Поки є суди, поки і буде Нафтогаз. Потім ліквідують остаточно, або розділять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
* Звідти я витягнула, що фірташівський "Азот" в Черкасах цілий рік не платив не копійки в державний "Енергоринок" за електроенергію хоча працював на повне завантаження. Як так? А так: Фірташ домовився з Григоришиним - бенефіціаром Черкаського обленерго і вони крутили наступну схему. "Азот" замість того, щоб платити за електроенергію надавав Обленерго фінансову допомогу, а потім два підприємства оформлювали взаємозалік, бо сума фінансової допомоги дорівнювала заборгованості. Позаяк, фінансова допомога це не цільовий платіж, Обленерго не потрібно було далі ці кошти перекидати на спецрахунок державного "Енергоринку", кошти виводилися на офшори. Так злочинна група Фірташа сформувала борг перед державою на 2 млрд. грн. лише за рік. Все це, йде це під маркою: не платить населення.
Переконана, що аналогічно злочинна група Фірташа формує борги перед Нафтогазом.*