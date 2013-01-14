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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3859386038613862
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:01

  Тракторист написав:
  lapay написав:
  Тракторист написав:а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы.
Так транзит же залишився.
так будьте же последовательными - по европейским правилам функции продажи газа и его транспортировки должны быть разделены и нафтогаз этим вообще не должен заниматься...
Так ми і послідовні
1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу
2 На виручені кошти- й поділимо.

Можна звичайно спочатку ділити, але
Гроші вперед :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:14

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Так ми і послідовні
1 Спочатку заберемо в Газпрому те що Стокгольмський суд присудив Нафтогазу, бо в противному разі в Газпрому зявляється можливість не розплачуватись внаслідок зміни юридичної особи , або у випадку коли Газпром не признає хто з двох новоутворених компанії є правонаступником Нафтогазу
2 На виручені кошти- й поділимо.

Можна звичайно спочатку ділити, але
Гроші вперед

Так вон і є. Поки є суди, поки і буде Нафтогаз. Потім ліквідують остаточно, або розділять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:29

* Звідти я витягнула, що фірташівський "Азот" в Черкасах цілий рік не платив не копійки в державний "Енергоринок" за електроенергію хоча працював на повне завантаження. Як так? А так: Фірташ домовився з Григоришиним - бенефіціаром Черкаського обленерго і вони крутили наступну схему. "Азот" замість того, щоб платити за електроенергію надавав Обленерго фінансову допомогу, а потім два підприємства оформлювали взаємозалік, бо сума фінансової допомоги дорівнювала заборгованості. Позаяк, фінансова допомога це не цільовий платіж, Обленерго не потрібно було далі ці кошти перекидати на спецрахунок державного "Енергоринку", кошти виводилися на офшори. Так злочинна група Фірташа сформувала борг перед державою на 2 млрд. грн. лише за рік. Все це, йде це під маркою: не платить населення.

Переконана, що аналогічно злочинна група Фірташа формує борги перед Нафтогазом.*

Щоб це припинити, я подала законопроект про створення єдиної абонентської бази споживачів газу, щоб Фірташ не міг прикривати свої злочинні схеми брехнею, що це не платить населення.
https://censor.net.ua/blogs/1105318/frt ... lnst_ntera
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:34

А проблемы-то остались!

https://economics.unian.net/energetics/ ... a-gaz.html

И кто оплачивает этот банкет?))
В том числе и зарплату коболевым..
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:39

  detroytred написав:А проблемы-то остались!

https://economics.unian.net/energetics/ ... a-gaz.html

И кто оплачивает этот банкет?))
В том числе и зарплату коболевым..

умным людям это было понятно давно, так как невозможно оторвать тарифообразование на газ от тарифов на оплату труда и социальное обеспечение...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:56

Заплатит этот Воронин и Ященко?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/09/27/629527/

Или как обычно оплатит налогоплательщик и потребитель..

Имхо. Почти всё осталось прежним, лишь местами видоизменилось.
Разве что теперь платежеспособный стал напрямую платить Нафтогазу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 17:13

https://mind.ua/ru/publications/2018228 ... -v-ukraine

https://mind.ua/ru/publications/2018125 ... se-dolzhny

Вот и вся реформа.
detroytred
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