Додано: Чет 29 бер, 2018 20:17

Будивельник

Вам же коллега ещё тогда задал вопрос -- кого и как касается плата ЕСВ.

Я указал тогда -- не нужно взагали, потому что это ни о чем: у одного эта сумма, уменьшилась, а газа он потребляет ого-го... и разные вариации.



Если Вы говорите об увеличении-уменьшении доходов-расходов, так картинка ещё на порядок шире, чем приведенный Вами кусочек.



Я ссылки привёл, как найбагатши компенсируют своё падение)) доходов -- Фирташ, Воронин.



З.Ы. по минус 100 млрд. из бюджета на +100 млрд. в бюджет -- это тоже вырванный кусочек из всего баланса.



Главное -- просто забрать кошты из кармана платежеспособного потребителя -- это не никак не эффективное решение проблемы. Это покрытие убытков и не более.

А проблемы (см. ссылки - по добыче, лицензиям, долгам, припискам и т.д.) остались.