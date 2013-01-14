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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3860386138623863
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:34

  detroytred написав:понижение ЕСВ касается далеко не всех, что появились иные налоги - тот же военный сбор.

причём следует отметить что военный сбор принят с нарушением норм налогового кодекса и принимался только до 1 января 2015 года, а действует до сих пор...

также свидетелям покращення жизни в Украине стоит напомнить, что ставка подоходного налога при злочынной владе была меньше чем сейчас...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:48

  detroytred написав:О том, что лишь видоизменились схемы..
Якщо схема міняється таким чином що мінус 100 млрд Держбюджету перетворюється в плюс 100 млрд Держбюджету
Я двома руками за такі зміни схем.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:56

  Тракторист написав:
  detroytred написав:layer-80 и я уже многократно показывали, что нет компенсации. Что понижение ЕСВ касается далеко не всех, что появились иные налоги - тот же военный сбор. Если говорить о компенсации, то картинку нужно разворачивать всю. И расчёты по-больше.

причём следует отметить что военный сбор принят с нарушением норм налогового кодекса и принимался только до 1 января 2015 года, а действует до сих пор...

также свидетелям покращення жизни в Украине стоит напомнить, что ставка подоходного налога при злочынной владе была меньше чем сейчас...
Давайте з цифрами
1 Зниження ЄСВ з 42 до 22= - 20%
2 Введення військового збору =+1,5%
3 Збільшення прибуткового з 15 до 18=+3%
3 Візьмемо
12 млн працючих х 7000 грн/середня зарплата х12 місяців х (-20+1,5+3)%=166 млрд грн зменшення оподаткування

Тому ще раз
Якщо оподаткування зарплат (за зарплату живуть найбідніші ) зменшене на 144 млрд грн в сумі - я двома руками за таке зменшення , навіть якщо при цьому щось там прийнято з якимось порушенням
Влада,яка дбає(збільшує) доходи найбідніших верств власного населення, за рахунок зменшення доходів найбагатших - народна влада
Влада яка все робить правильно-і при цьому зменшує доходи найбідніших - антинародна по суті.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 19:58

Тракторист
Моё мнение, что покращення есть.
Но...
Летаем, але нызенько-нызенько))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:04

  Тракторист написав:
  detroytred написав:понижение ЕСВ касается далеко не всех, что появились иные налоги - тот же военный сбор.

причём следует отметить что военный сбор принят с нарушением норм налогового кодекса и принимался только до 1 января 2015 года, а действует до сих пор...

также свидетелям покращення жизни в Украине стоит напомнить, что ставка подоходного налога при злочынной владе была меньше чем сейчас...

Сказали А, говорите и Б.
да, ставка подоходного налога выше, с 15% до 18%, выше, но ненамного.
При этом, понизили ставку ЕСВ с 37% до 22%. При этом, повысили пенсии. Которые платятся их того самого ЕСВ
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:17

Будивельник
Вам же коллега ещё тогда задал вопрос -- кого и как касается плата ЕСВ.
Я указал тогда -- не нужно взагали, потому что это ни о чем: у одного эта сумма, уменьшилась, а газа он потребляет ого-го... и разные вариации.

Если Вы говорите об увеличении-уменьшении доходов-расходов, так картинка ещё на порядок шире, чем приведенный Вами кусочек.

Я ссылки привёл, как найбагатши компенсируют своё падение)) доходов -- Фирташ, Воронин.

З.Ы. по минус 100 млрд. из бюджета на +100 млрд. в бюджет -- это тоже вырванный кусочек из всего баланса.

Главное -- просто забрать кошты из кармана платежеспособного потребителя -- это не никак не эффективное решение проблемы. Это покрытие убытков и не более.
А проблемы (см. ссылки - по добыче, лицензиям, долгам, припискам и т.д.) остались.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:17

  Тракторист написав: также свидетелям покращення жизни в Украине стоит напомнить, что ставка подоходного налога при злочынной владе была меньше чем сейчас...

В одной из самых счастливых стран мира - Дании - одни из самых высоких налогов в мире :wink:
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 20:25

Старикан
Поэтому и важен весь баланс.

Наверное же датчанам эти гроши или возвращаются взад, или оставшихся вполне достаточно для высокого уровня жизни.
detroytred
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