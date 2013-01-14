Історія про те, як голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко вигадав нехитру схему, як заробляти сотні мільйонів гривень на масовому будівництві футбольних майданчиків по всій Україні.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:11
теперь и на футболе ))))
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:21
также в этот ряд можно добавить Швецию, Швейцарию и много других стран, но стоит налоговую нагрузку расматривать в совокупности с другими аспектами жизни: в первую очередь - это развитые страны, с сильной экономикой, устоявшейся политической системой и самое важное с неукоснительным соблюдением законодательства. к сожалению Украина - это бедная страна с разваливающейся экономикой, с постоянно меняющейся политической системой и избирательным правосудием в зависимости от того какая из групп дорвалась к власти...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 29 бер, 2018 21:36
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Ииии... барабанная дробь.... самый низкий уровень восприятия коррупции (кроме Н Зеландии, где с налогами тоже все ок)
И Украина со своим почетным 134.
В связи с чем повторю вопрос:
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