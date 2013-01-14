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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3861386238633864
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:11

теперь и на футболе ))))

Історія про те, як голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко вигадав нехитру схему, як заробляти сотні мільйонів гривень на масовому будівництві футбольних майданчиків по всій Україні.


https://www.youtube.com/watch?v=1nJylkN ... e=youtu.be
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:21

  Starikan написав:
  Тракторист написав: также свидетелям покращення жизни в Украине стоит напомнить, что ставка подоходного налога при злочынной владе была меньше чем сейчас...

В одной из самых счастливых стран мира - Дании - одни из самых высоких налогов в мире :wink:

также в этот ряд можно добавить Швецию, Швейцарию и много других стран, но стоит налоговую нагрузку расматривать в совокупности с другими аспектами жизни: в первую очередь - это развитые страны, с сильной экономикой, устоявшейся политической системой и самое важное с неукоснительным соблюдением законодательства. к сожалению Украина - это бедная страна с разваливающейся экономикой, с постоянно меняющейся политической системой и избирательным правосудием в зависимости от того какая из групп дорвалась к власти...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 21:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:В одной из самых счастливых стран мира - Дании - одни из самых высоких налогов в мире

Ииии... барабанная дробь.... самый низкий уровень восприятия коррупции (кроме Н Зеландии, где с налогами тоже все ок)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8
И Украина со своим почетным 134.

В связи с чем повторю вопрос:
  layer80 написав:
  budivelnik написав:Що Ви хочете побачити ?

Собственно с дворником все понятно. Это он "Россию пропил". Ну вот что делать человеку, который платит налоги (и немалые) и является со-владельцем недр вместе с остальным народом? Соблюдает все законы, даже улицу переходит исключительно на зеленый. Какие блага он получает от государства по факту? И какие должен получать по закону?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 07:32

Французские компании, которые работают в Украине, время от времени сталкиваются с коррупцией, и это подрывает доверие

Об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
“Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти. Нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе. Есть в составе украинского руководства люди, которые прекрасно понимают, пытаются способствовать, потому что осознают, что без доверия и не будет тех инвестиций, которые так нужны всем”, - сказала она.

Изабель Дюмон также отметила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.

“Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?”
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/vzyatki-i-ko ... 32302.html
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:32

Тракторист
Практически во всех сферах.

Если бы его (этого покращення) не было, то в условиях, когда закончился ресурс проедания ЗВР, произошла такая мощнейшая внешняя агрессия, разрыв старых экон. связей, перетурбации во власти и т.д., должно было быть сильнейшее устойчивое падение.
Но его нет. Потому что покращили.
Трошки))

На мой взгляд, типичная ситуация с заполненным наполовину стаканом.

Поэтому и говорю -- принципиальных больших изменений нет... Потехеньку и нызенько.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 10:47

  detroytred написав:должно было быть сильнейшее устойчивое падение.
Но его нет. Потому что покращили.
Трошки))

как говорил Станиславский "не верю!". в той действительности, которая окружает меня почему-то падение продолжается...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:10

  Тракторист написав:
  detroytred написав:должно было быть сильнейшее устойчивое падение.
Но его нет. Потому что покращили.
Трошки))
как говорил Станиславский "не верю!". в той действительности, которая окружает меня почему-то падение продолжается...
Так дивного в цьому нічого й не має
Уявіть собі - лежить пяний двірник в обгадженому підїзді і всім заявляє - поки підїзд не приберуть,я працювати не почну бо покращень не бачу...
А якщо в загальному
Є три частинки людей
Перша шкодить Україні в наприклад мінус 10
Друга живе як і жила нічого не змінюючи
Третя пробує щось покращити...
Які враження будуть в кожної з категорій ,якщо відомо що в середньому життя покращилось на +2,5% (реальне зростання ВВП в 2017)
В першої яка шкодила - то враження як втого двірника
В другої - що нічого не змінилось
А в третьої - що все покращилось на 17,5% (-10%+0%+17,5%)/3=+2,5%
Тому
Тракторист в першій
Дейтройтред -в другій
Я в третій
Ніби й одна держава - а враження в кожного різне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:32

  19yuriy91 написав:
Французские компании, которые работают в Украине, время от времени сталкиваются с коррупцией, и это подрывает доверие

Об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
“Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти. Нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе. Есть в составе украинского руководства люди, которые прекрасно понимают, пытаются способствовать, потому что осознают, что без доверия и не будет тех инвестиций, которые так нужны всем”, - сказала она.

Изабель Дюмон также отметила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.

“Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?”
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/vzyatki-i-ko ... 32302.html

Так це наслідки того, що ЄСПЛ відновлював люстрованих суддів. :mrgreen:
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