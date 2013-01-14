Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав: также свидетелям покращення жизни в Украине стоит напомнить, что ставка подоходного налога при злочынной владе была меньше чем сейчас...
В одной из самых счастливых стран мира - Дании - одни из самых высоких налогов в мире
также в этот ряд можно добавить Швецию, Швейцарию и много других стран, но стоит налоговую нагрузку расматривать в совокупности с другими аспектами жизни: в первую очередь - это развитые страны, с сильной экономикой, устоявшейся политической системой и самое важное с неукоснительным соблюдением законодательства. к сожалению Украина - это бедная страна с разваливающейся экономикой, с постоянно меняющейся политической системой и избирательным правосудием в зависимости от того какая из групп дорвалась к власти...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Собственно с дворником все понятно. Это он "Россию пропил". Ну вот что делать человеку, который платит налоги (и немалые) и является со-владельцем недр вместе с остальным народом? Соблюдает все законы, даже улицу переходит исключительно на зеленый. Какие блага он получает от государства по факту? И какие должен получать по закону?
Французские компании, которые работают в Украине, время от времени сталкиваются с коррупцией, и это подрывает доверие
Об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон. “Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти. Нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе. Есть в составе украинского руководства люди, которые прекрасно понимают, пытаются способствовать, потому что осознают, что без доверия и не будет тех инвестиций, которые так нужны всем”, - сказала она.
Изабель Дюмон также отметила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.
“Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?”
Если бы его (этого покращення) не было, то в условиях, когда закончился ресурс проедания ЗВР, произошла такая мощнейшая внешняя агрессия, разрыв старых экон. связей, перетурбации во власти и т.д., должно было быть сильнейшее устойчивое падение. Но его нет. Потому что покращили. Трошки))
На мой взгляд, типичная ситуация с заполненным наполовину стаканом.
Поэтому и говорю -- принципиальных больших изменений нет... Потехеньку и нызенько.
detroytred написав:должно было быть сильнейшее устойчивое падение. Но его нет. Потому что покращили. Трошки))
как говорил Станиславский "не верю!". в той действительности, которая окружает меня почему-то падение продолжается...
Так дивного в цьому нічого й не має Уявіть собі - лежить пяний двірник в обгадженому підїзді і всім заявляє - поки підїзд не приберуть,я працювати не почну бо покращень не бачу... А якщо в загальному Є три частинки людей Перша шкодить Україні в наприклад мінус 10 Друга живе як і жила нічого не змінюючи Третя пробує щось покращити... Які враження будуть в кожної з категорій ,якщо відомо що в середньому життя покращилось на +2,5% (реальне зростання ВВП в 2017) В першої яка шкодила - то враження як втого двірника В другої - що нічого не змінилось А в третьої - що все покращилось на 17,5% (-10%+0%+17,5%)/3=+2,5% Тому Тракторист в першій Дейтройтред -в другій Я в третій Ніби й одна держава - а враження в кожного різне.
Французские компании, которые работают в Украине, время от времени сталкиваются с коррупцией, и это подрывает доверие
Об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон. “Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти. Нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе. Есть в составе украинского руководства люди, которые прекрасно понимают, пытаются способствовать, потому что осознают, что без доверия и не будет тех инвестиций, которые так нужны всем”, - сказала она.
Изабель Дюмон также отметила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.
“Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?”