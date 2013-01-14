Можно ли ускорить этот процесс не будучи уаылитой?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:17
Можно ли ускорить этот процесс не будучи уаылитой?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 31 бер, 2018 09:55
Алекс
Зависит от ответа на вопрос: могут ли пересичные сами объединиться и т.п. для созидательных действий?
Если со сносом-разрушением у пересичных всё более-менее получается (с незапямятных времён), то с созиданием проблема.
Поэтому и такое распределение функций в обществе, специализация -- одни керуют, другие выполняют.
Практически разделение труда.
Без уаэлит = с меньшей глубиной разделения труда. Производительность меньше.
Многого не добьются.
Управленцы важны и нужны.
Поэтому социальные лифты, поднимающие наверх эффективных (лучших), как необходимый атрибут успешного развития общества.
У нас же светят опять ... бойки, ляшки, тимошенки с порошенками и т.д.))
Додано: Суб 31 бер, 2018 10:12
Звичайно що можна
Наприклад
Є ВВП - 3000 млрд грн рік
Давайте уявимо що якийсь пересічний мав 5000грн/місяць і збільшив свої доходи на +100% і почав отримувати 10000 грн/місяць
Таким чином, при умові що всі інші не стали заробляти менше, цей пересічний покращив здобутки держави на (10000-5000)*12/3000млрд * 100%=0,000002%
З іншого боку, якби якийсь з олігархів (нехай Ахметов) точно так само збільшив на 100% звої доходи(з 3 млрд до 6 млрд) - то це б збільшило доходи держави на
(6 млрд - 3 млрд)/3000млрд * 100%=0,1%
Але є маленький і дуже суттєвий нюанс
Як мінімум мільйон населення може збільшити свої річні доходи в 2 рази (наприклад в минулому році , після збільшення мінімалки в 2 рази таких було близько 3 млн осіб) , в той час коли жоден з олігархів першої тисячі не в стані збільшити свої прибутки більше ніж на +20% в рік, не говорячи вже про +100%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:33
можно сколько угодно збільшувать доходи держави. но если потом эти доходи будут разворованы через коррупц. схемы.
Украину не зря называют богатой страной с бедным населением
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Суб 31 бер, 2018 12:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 31 бер, 2018 11:47
если уж генеральный прокурор занимается такими делами....
-Генеральный прокурор Юрий Луценко непосредственно ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Заказчиком провокации выступал Геннадий Буткевич, владелец сети супермаркетов "АТБ", бывший зять нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего Совета Правосудия.
Бойко: Тобто Ви розуміли, що кримінальне провадження проти Гречківського є замовним?
Сус: Ви кажете замовним... Є ряд проваджень, до яких підвищений інтерес мого керівника чи ще вищого керівника над ним. Це саме таке провадження. Якщо за тиждень, умовно, приходять до мене і кажуть, що в нас буде заява. Заяви ще нема, но вона буде, ми тут деякі нюанси порешаемо. Тому я не хотів, бо знав, як то буде.
терзают смутные сомнения. что люди во власти руководствуются интересами страны.
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:23
Будивельник
Нюанс и немаленький в том, что не сами 3 млн. повысили свои доходы в два раза, а трём миллионам власть повысила доходы в два раза инструментом - поднятием минималки.
Разница!
Так об этом и речь!
Что от властей много что зависит.
Захотели-решили и подняли доходы этим 3 млнам.
Отличный пример Вы привели.
О колоссальной роли властей.
Что и доказывалось.
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:34
Так не можна...
1 Спочатку 3 млн створили щось ,але офіційно не показували
2 Потім держава побачивше що це вже створене - легалізувала.
3 Від легалізації держава додатково за це отримала ЄСВ+ПДФО+Військовий
Таким чином ще раз
а - Держава не може нічого створити
б - держава може тільки перерозподілити вже створене
в - доходи Держави виникають тільки у випадку коли ці доходи створює для себе населення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 31 бер, 2018 12:35
Роль управленца...
У знакомого стерлось удостоверение (нечеткие печати, стерт текст).
В военкомате -- идите в управление, где это удостоверение выдавалось (УБД). Там Вам напишут письменный отказ о замене. Потом к нам. Мы дадим свой отказ. С этими двумя отказами идете в суд. Суд присудит, кто будет переоформлять.
)))
Есть начальник у этих двух структур?!
И ему побоку как и что у пересичного.
Также, как и чинушам обеих организаций.
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