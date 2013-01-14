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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3863386438653866>
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 22:17

  detroytred написав:Вся страна-общество працюэ ... ток выхлоп ... нызенько-нызенько))

Можно ли ускорить этот процесс не будучи уаылитой?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 09:55

Алекс
Зависит от ответа на вопрос: могут ли пересичные сами объединиться и т.п. для созидательных действий?

Если со сносом-разрушением у пересичных всё более-менее получается (с незапямятных времён), то с созиданием проблема.
Поэтому и такое распределение функций в обществе, специализация -- одни керуют, другие выполняют.
Практически разделение труда.

Без уаэлит = с меньшей глубиной разделения труда. Производительность меньше.
Многого не добьются.

Управленцы важны и нужны.

Поэтому социальные лифты, поднимающие наверх эффективных (лучших), как необходимый атрибут успешного развития общества.

У нас же светят опять ... бойки, ляшки, тимошенки с порошенками и т.д.))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:12

  bevzaalex написав:
  detroytred написав:Вся страна-общество працюэ ... ток выхлоп ... нызенько-нызенько))
Можно ли ускорить этот процесс не будучи уаылитой?
Звичайно що можна
Наприклад
Є ВВП - 3000 млрд грн рік
Давайте уявимо що якийсь пересічний мав 5000грн/місяць і збільшив свої доходи на +100% і почав отримувати 10000 грн/місяць
Таким чином, при умові що всі інші не стали заробляти менше, цей пересічний покращив здобутки держави на (10000-5000)*12/3000млрд * 100%=0,000002%
З іншого боку, якби якийсь з олігархів (нехай Ахметов) точно так само збільшив на 100% звої доходи(з 3 млрд до 6 млрд) - то це б збільшило доходи держави на
(6 млрд - 3 млрд)/3000млрд * 100%=0,1%

Але є маленький і дуже суттєвий нюанс
Як мінімум мільйон населення може збільшити свої річні доходи в 2 рази (наприклад в минулому році , після збільшення мінімалки в 2 рази таких було близько 3 млн осіб) , в той час коли жоден з олігархів першої тисячі не в стані збільшити свої прибутки більше ніж на +20% в рік, не говорячи вже про +100%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:33

  budivelnik написав:
  bevzaalex написав:
  detroytred написав:Вся страна-общество працюэ ... ток выхлоп ... нызенько-нызенько))
Можно ли ускорить этот процесс не будучи уаылитой?
Звичайно що можна
Наприклад
Є ВВП - 3000 млрд грн рік
Давайте уявимо що якийсь пересічний мав 5000грн/місяць і збільшив свої доходи на +100% і почав отримувати 10000 грн/місяць
Таким чином, при умові що всі інші не стали заробляти менше, цей пересічний покращив здобутки держави на (10000-5000)*12/3000млрд * 100%=0,000002%
З іншого боку, якби якийсь з олігархів (нехай Ахметов) точно так само збільшив на 100% звої доходи(з 3 млрд до 6 млрд) - то це б збільшило доходи держави на
(6 млрд - 3 млрд)/3000млрд * 100%=0,1%

Але є маленький і дуже суттєвий нюанс
Як мінімум мільйон населення може збільшити свої річні доходи в 2 рази (наприклад в минулому році , після збільшення мінімалки в 2 рази таких було близько 3 млн осіб) , в той час коли жоден з олігархів першої тисячі не в стані збільшити свої прибутки більше ніж на +20% в рік, не говорячи вже про +100%

можно сколько угодно збільшувать доходи держави. но если потом эти доходи будут разворованы через коррупц. схемы.
Украину не зря называют богатой страной с бедным населением
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Суб 31 бер, 2018 12:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:47

если уж генеральный прокурор занимается такими делами....

-Генеральный прокурор Юрий Луценко непосредственно ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Заказчиком провокации выступал Геннадий Буткевич, владелец сети супермаркетов "АТБ", бывший зять нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего Совета Правосудия.

Бойко: Тобто Ви розуміли, що кримінальне провадження проти Гречківського є замовним?

Сус: Ви кажете замовним... Є ряд проваджень, до яких підвищений інтерес мого керівника чи ще вищого керівника над ним. Це саме таке провадження. Якщо за тиждень, умовно, приходять до мене і кажуть, що в нас буде заява. Заяви ще нема, но вона буде, ми тут деякі нюанси порешаемо. Тому я не хотів, бо знав, як то буде.

http://www.sud-report.org.ua/2018/03/sp ... -susa.html

терзают смутные сомнения. что люди во власти руководствуются интересами страны.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:23

Будивельник
Нюанс и немаленький в том, что не сами 3 млн. повысили свои доходы в два раза, а трём миллионам власть повысила доходы в два раза инструментом - поднятием минималки.

Разница!
Так об этом и речь!
Что от властей много что зависит.
Захотели-решили и подняли доходы этим 3 млнам.

Отличный пример Вы привели.
О колоссальной роли властей.
Что и доказывалось.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:34

  detroytred написав:Будивельник
Нюанс и немаленький в том, что не сами 3 млн. повысили свои доходы в два раза, а трём миллионам власть повысила доходы в два раза инструментом - поднятием минималки.
Разница!
Так об этом и речь!
Что от властей много что зависит.
Захотели-решили и подняли доходы этим 3 млнам.
Отличный пример Вы привели.
О колоссальной роли властей.
Что и доказывалось.
Так не можна... :D
1 Спочатку 3 млн створили щось ,але офіційно не показували
2 Потім держава побачивше що це вже створене - легалізувала.
3 Від легалізації держава додатково за це отримала ЄСВ+ПДФО+Військовий

Таким чином ще раз
а - Держава не може нічого створити
б - держава може тільки перерозподілити вже створене
в - доходи Держави виникають тільки у випадку коли ці доходи створює для себе населення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:35

Роль управленца...

У знакомого стерлось удостоверение (нечеткие печати, стерт текст).
В военкомате -- идите в управление, где это удостоверение выдавалось (УБД). Там Вам напишут письменный отказ о замене. Потом к нам. Мы дадим свой отказ. С этими двумя отказами идете в суд. Суд присудит, кто будет переоформлять.

)))
Есть начальник у этих двух структур?!
И ему побоку как и что у пересичного.
Также, как и чинушам обеих организаций.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:44

Будивельник
Держава створила умови!
Так об этом и речь - о функции властей создавать условия.
И эти условия создаёт именно власть (все ее ветви).


Это хорошо, что Вы обратили внимание -- что в реале в Вашем примере произошёл лишь выходиз тени. Для некоторых категорий.
Ведь другим некоторым реально повысили (кто реально получал минималку и все, без коннверта).

То есть Ваш пример неубедителен..
О возможности повышения пересичными дохода в 2 раза с лёгкостью))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 12:45

Будивельник
Держава створила умови!
Так об этом и речь - о функции властей создавать условия.
И эти условия создаёт именно власть (все ее ветви).


Это хорошо, что Вы обратили внимание -- что в реале в Вашем примере произошёл лишь выходиз тени. Для некоторых категорий.
Ведь другим некоторым реально повысили (кто реально получал минималку и все, без коннверта).

То есть Ваш пример неубедителен..
О возможности повышения пересичными дохода в 2 раза с лёгкостью))
detroytred
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