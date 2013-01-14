Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мы часто говорим, о том, что Киев пытается дистанцироваться от Москвы. Но никакая смена вывесок не будет достаточной без смены правил игры. До тех пор, пока украинская система не начнет реагировать на свои ошибки – ни о какой «точке невозврата» говорить не приходится.
Критерий очень прост. Либо государство выступает в роли оператора общественных интересов, либо оно работает в интересах отдельных каст. Иллюстрацией первого может служить западная Европа. Иллюстрацией второго – Россия. А Украина замерла где-то по дороге от второго варианта к первому.