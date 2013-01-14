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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3863386438653866
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 13:08

Будивельник
Реальные цифры, смотрите и 69%, и 113%, и 209% и т.д.

Правда, рост состояния.

https://24tv.ua/ru/top_20_ukrainskih_bo ... dy_n885850
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:00

вот, кстати, очень разумный взгляд

https://ru.krymr.com/a/29127629.html

Мы часто говорим, о том, что Киев пытается дистанцироваться от Москвы. Но никакая смена вывесок не будет достаточной без смены правил игры. До тех пор, пока украинская система не начнет реагировать на свои ошибки – ни о какой «точке невозврата» говорить не приходится.

Критерий очень прост. Либо государство выступает в роли оператора общественных интересов, либо оно работает в интересах отдельных каст. Иллюстрацией первого может служить западная Европа. Иллюстрацией второго – Россия. А Украина замерла где-то по дороге от второго варианта к первому.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 17:00

Юрий91
+1000500.

Что поражает - если даже в таких условиях (после Майдана, при войне и угрозе рфии) ылиты не зашевелились по-серьезному, то это тупик, призрачные перспективы.

Только прямая администрация, как в Японии...

Посмотрите, как холодницкие-корчаки дискредитировали ростки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:24

  detroytred написав:Юрий91
+1000500.

Что поражает - если даже в таких условиях (после Майдана, при войне и угрозе рфии) ылиты не зашевелились по-серьезному, то это тупик, призрачные перспективы.

Только прямая администрация, как в Японии...

Посмотрите, как холодницкие-корчаки дискредитировали ростки.


к сожалению, видимо так.
всё это-имитация,замуливание очей.
прискорбно то,что гос. структуры вместо своей работы просто занимаются имитацией.
а вдвойне прискорбно, что новосозданные (после Майдана, при войне и угрозе рфии) продолжают эти "традиции", тем самым демонстрируя безысходность.
ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 18:40

  detroytred написав:
Только прямая администрация, как в Японии...

.

и ещё
как только бы.длоылита чувствует,что им "указуют", сразу становятся в позу-мы незалежные, никто нам неуказ. И всё во вред государства,тока шоб себя защитить.

противно наблюдать.

согласен - Только прямая администрация

иначе угробят страну,или что более вероятно - ляжут под рашу(как бы не невероятно)
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  #<1 ... 3863386438653866
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