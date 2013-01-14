Реальные цифры, смотрите и 69%, и 113%, и 209% и т.д.
Правда, рост состояния.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:08
Будивельник
Реальные цифры, смотрите и 69%, и 113%, и 209% и т.д.
Правда, рост состояния.
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:00
вот, кстати, очень разумный взгляд
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:00
Юрий91
+1000500.
Что поражает - если даже в таких условиях (после Майдана, при войне и угрозе рфии) ылиты не зашевелились по-серьезному, то это тупик, призрачные перспективы.
Только прямая администрация, как в Японии...
Посмотрите, как холодницкие-корчаки дискредитировали ростки.
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:24
к сожалению, видимо так.
всё это-имитация,замуливание очей.
прискорбно то,что гос. структуры вместо своей работы просто занимаются имитацией.
а вдвойне прискорбно, что новосозданные (после Майдана, при войне и угрозе рфии) продолжают эти "традиции", тем самым демонстрируя безысходность.
ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО.
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:40
и ещё
как только бы.длоылита чувствует,что им "указуют", сразу становятся в позу-мы незалежные, никто нам неуказ. И всё во вред государства,тока шоб себя защитить.
противно наблюдать.
согласен - Только прямая администрация
иначе угробят страну,или что более вероятно - ляжут под рашу(как бы не невероятно)
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:18
Не подобається той-тримайте інший
Все можна якимось чином порівняти тому приклади з спорту(здорового образу життя) можна повязати з прикладами бізнесу
1 Практично всі здорові люди на планеті Земля в стані пробігти підтюпцем 100 м за 40 секунд
2 Практично всі хто має бажання в стані покращити результат з 40 сек до 20 сек (тобто в 2 рази)
3 Максимум 100 осіб з усієї планети Земля,тренуючись кілька разів в день ,під наглядом супер-пупер тренерів і з використанням практично всіх досягнень фармакології можуть покращити з 20 сек до 10 сек/100 метрів - тобто ще в 2 рази...
Те саме можна показати і в інших галузях життя (музика/малювання/копання ями/заробляння грошей....)
Таким чином покращення в 2 рази від мінімального рівня- це елементарне завдання і доступне кожному, хто цього хоче + це досягнення практично не залежить від рівня антикорупційного законодавства чи ще там чогось.
Тому ті хто зараз в дупі, на 90% в цьому винні самі+вони при будь якому суспільстві будуть в дупі,просто рівень дупи буде вищий в розвинутих і нижчий в племені мумба-юмба.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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