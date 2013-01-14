Додано: Нед 01 кві, 2018 10:27

Будивельник

*методологическая ошибка* (с) Мортимер



Как Вы думаете, почему у Кейнса, Фридмена, Стиглица и т.д., и т.п. нет даже и близко (даже хоть немного рядышком)) подобных идей о возможности масс пересичных в обществе таким образом (пидняти дупи, напрячься и с лёгкостью в два раза повысить) ???



Ответ очевиден.

Аналогия со спортом и т.п. абсолютно неуместна.

Вы совершенно не учитываете фундаментальнейший ограничитель рыночной экономики -- ограниченность спроса.

Несколько лет назад за исследования в этой области (*ограниченности пастбищ* в современных условиях) Нобелевскую премию по экономике отдали.



Проще: все кафешки Львова могут приготовить в два раза больше еды, но ...





Спрос на рынке ограничен.

Капитализм (рынок) - это прежде всего спрос. А не напряг булок по производству товара (результата).

В отличие от спортсмена))



Те, кто за бортом, они проиграли конкуренцию. Если напрягутся, то в типичном случае вытеснят кого-то или просто создадут перепроизводство.





Поэтому *бери лопату и копай* (как совет пересичному) - это азиров.

Создавай условия для развития малого и среднего бизнеса (как рекомендация властям) - это западные ведущие экономисты.