Реальные цифры, смотрите и 69%, и 113%, и 209% и т.д.
Правда, рост состояния.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 31 бер, 2018 13:08
Будивельник
Реальные цифры, смотрите и 69%, и 113%, и 209% и т.д.
Правда, рост состояния.
Додано: Суб 31 бер, 2018 14:00
вот, кстати, очень разумный взгляд
Додано: Суб 31 бер, 2018 17:00
Юрий91
+1000500.
Что поражает - если даже в таких условиях (после Майдана, при войне и угрозе рфии) ылиты не зашевелились по-серьезному, то это тупик, призрачные перспективы.
Только прямая администрация, как в Японии...
Посмотрите, как холодницкие-корчаки дискредитировали ростки.
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:24
к сожалению, видимо так.
всё это-имитация,замуливание очей.
прискорбно то,что гос. структуры вместо своей работы просто занимаются имитацией.
а вдвойне прискорбно, что новосозданные (после Майдана, при войне и угрозе рфии) продолжают эти "традиции", тем самым демонстрируя безысходность.
ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО.
Додано: Суб 31 бер, 2018 18:40
и ещё
как только бы.длоылита чувствует,что им "указуют", сразу становятся в позу-мы незалежные, никто нам неуказ. И всё во вред государства,тока шоб себя защитить.
противно наблюдать.
согласен - Только прямая администрация
иначе угробят страну,или что более вероятно - ляжут под рашу(как бы не невероятно)
Додано: Суб 31 бер, 2018 21:18
Не подобається той-тримайте інший
Все можна якимось чином порівняти тому приклади з спорту(здорового образу життя) можна повязати з прикладами бізнесу
1 Практично всі здорові люди на планеті Земля в стані пробігти підтюпцем 100 м за 40 секунд
2 Практично всі хто має бажання в стані покращити результат з 40 сек до 20 сек (тобто в 2 рази)
3 Максимум 100 осіб з усієї планети Земля,тренуючись кілька разів в день ,під наглядом супер-пупер тренерів і з використанням практично всіх досягнень фармакології можуть покращити з 20 сек до 10 сек/100 метрів - тобто ще в 2 рази...
Те саме можна показати і в інших галузях життя (музика/малювання/копання ями/заробляння грошей....)
Таким чином покращення в 2 рази від мінімального рівня- це елементарне завдання і доступне кожному, хто цього хоче + це досягнення практично не залежить від рівня антикорупційного законодавства чи ще там чогось.
Тому ті хто зараз в дупі, на 90% в цьому винні самі+вони при будь якому суспільстві будуть в дупі,просто рівень дупи буде вищий в розвинутих і нижчий в племені мумба-юмба.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 01 кві, 2018 08:15
Парубий подал е-декларацию: задекларировал 289 тыс. грн зарплаты, квартиру во Львове, 340 тыс. грн и почти $31 тыс. наличными
Декларация Тимошенко: арендует 588-метровый дом и участки у тети и сестры в Козине. Муж хранит наличкой более $610 тысяч
Декларация Кононенко: 7,7 млн грн доходов, $900 тысяч и €800 тысяч наличными и аренда домов в Испании и во Франции
Декларация Луценко: более 1,3 млн грн зарплаты, нет собственного жилья и машины, а жена хранит наличных на 9 млн грн
Ляшко в 2017 году купил участок и дом в Козине, выиграл 571 тыс. грн и хранит наличными почти полмиллиона долларов, - декларация
Декларация Бойко: на личных счетах - $14 тыс и 9 грн, а у жены - более $1 млн и собственность в России
Декларация Добкина: наличных на 20 млн грн в банковских сейфах, 12 икон, коллекции алкоголя, оружия, авто и белый рояль
они шо, банков. системе ващще не доверяют?
или дурака валяют.
Додано: Нед 01 кві, 2018 10:27
Будивельник
*методологическая ошибка* (с) Мортимер
Как Вы думаете, почему у Кейнса, Фридмена, Стиглица и т.д., и т.п. нет даже и близко (даже хоть немного рядышком)) подобных идей о возможности масс пересичных в обществе таким образом (пидняти дупи, напрячься и с лёгкостью в два раза повысить) ???
Ответ очевиден.
Аналогия со спортом и т.п. абсолютно неуместна.
Вы совершенно не учитываете фундаментальнейший ограничитель рыночной экономики -- ограниченность спроса.
Несколько лет назад за исследования в этой области (*ограниченности пастбищ* в современных условиях) Нобелевскую премию по экономике отдали.
Проще: все кафешки Львова могут приготовить в два раза больше еды, но ...
Спрос на рынке ограничен.
Капитализм (рынок) - это прежде всего спрос. А не напряг булок по производству товара (результата).
В отличие от спортсмена))
Те, кто за бортом, они проиграли конкуренцию. Если напрягутся, то в типичном случае вытеснят кого-то или просто создадут перепроизводство.
Поэтому *бери лопату и копай* (как совет пересичному) - это азиров.
Создавай условия для развития малого и среднего бизнеса (как рекомендация властям) - это западные ведущие экономисты.
Додано: Нед 01 кві, 2018 14:37
эта вообще пистец какой-то лютый, ежели правда
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