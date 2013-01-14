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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3864386538663867
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:36

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:они шо, банков. системе ващще не доверяют?

я тоже с 2014 года валюту украинской банковской системе не доверяю... :)

в Вашем случае то объяснимо...
с точки зрения пересичного вполне понятно, хотя я держу несколько штук уе в банквх.
но ОНИ то можновладци,неужели и они боятся кидка.
или декларируют на потом?
в любом случАе мутно.
при нормальных антикоррупционных ведомствах следовало бы навести визит вежливости для сверки.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:41

Юрий91
Да, интересный с момент с этой декларируемой наличкой.

Судя по тому, как дружно можновладци ее декларируют, ответ прост и очевиден ... для них.
А у нас одни догадки и разные версии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:50

  19yuriy91 написав:
  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:они шо, банков. системе ващще не доверяют?

я тоже с 2014 года валюту украинской банковской системе не доверяю... :)

в Вашем случае то объяснимо...
с точки зрения пересичного вполне понятно, хотя я держу несколько штук уе в банквх.
но ОНИ то можновладци,неужели и они боятся кидка.
или декларируют на потом?
в любом случАе мутно.
при нормальных антикоррупционных ведомствах следовало бы навести визит вежливости для сверки.

мне кажется что у них ещё меньше уверености в устойчивости украинской банковской системы, так как они больше знают о реальном положении экономики Украины...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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  #<1 ... 3864386538663867
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