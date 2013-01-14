Додано: Нед 01 кві, 2018 22:06

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: То есть Ваш пример неубедителен..

О возможности повышения пересичными дохода в 2 раза с лёгкостью)) То есть Ваш пример неубедителен..О возможности повышения пересичными дохода в 2 раза с лёгкостью)) Не подобається той-тримайте інший

Все можна якимось чином порівняти тому приклади з спорту(здорового образу життя) можна повязати з прикладами бізнесу

1 Практично всі здорові люди на планеті Земля в стані пробігти підтюпцем 100 м за 40 секунд

2 Практично всі хто має бажання в стані покращити результат з 40 сек до 20 сек (тобто в 2 рази)

3 Максимум 100 осіб з усієї планети Земля,тренуючись кілька разів в день ,під наглядом супер-пупер тренерів і з використанням практично всіх досягнень фармакології можуть покращити з 20 сек до 10 сек/100 метрів - тобто ще в 2 рази...

Те саме можна показати і в інших галузях життя (музика/малювання/копання ями/заробляння грошей....)

Таким чином покращення в 2 рази від мінімального рівня - це елементарне завдання і доступне кожному, хто цього хоче + це досягнення практично не залежить від рівня антикорупційного законодавства чи ще там чогось.

Тому ті хто зараз в дупі, на 90% в цьому винні самі+вони при будь якому суспільстві будуть в дупі,просто рівень дупи буде вищий в розвинутих і нижчий в племені мумба-юмба. Не подобається той-тримайте іншийВсе можна якимось чином порівняти тому приклади з спорту(здорового образу життя) можна повязати з прикладами бізнесу1 Практично всі здорові люди на планеті Земля в стані пробігти підтюпцем 100 м за 40 секунд2 Практично всі хто має бажання в стані покращити результат з 40 сек до 20 сек (тобто в 2 рази)3 Максимум 100 осіб з усієї планети Земля,тренуючись кілька разів в день ,під наглядом супер-пупер тренерів і з використанням практично всіх досягнень фармакології можуть покращити з 20 сек до 10 сек/100 метрів - тобто ще в 2 рази...Те саме можна показати і в інших галузях життя (музика/малювання/копання ями/заробляння грошей....)Таким чином- це елементарне завдання і доступне кожному, хто цього хоче + це досягнення практично не залежить від рівня антикорупційного законодавства чи ще там чогось.Тому ті хто зараз в дупі, на 90% в цьому винні самі+вони при будь якому суспільстві будуть в дупі,просто рівень дупи буде вищий в розвинутих і нижчий в племені мумба-юмба. Будивельник

*методологическая ошибка* (с) Мортимер

Как Вы думаете, почему у Кейнса, Фридмена, Стиглица и т.д., и т.п. нет даже и близко (даже хоть немного рядышком)) подобных идей о возможности масс пересичных в обществе таким образом (пидняти дупи, напрячься и с лёгкостью в два раза повысить) ???

Ответ очевиден.

Аналогия со спортом и т.п. абсолютно неуместна.

Вы совершенно не учитываете фундаментальнейший ограничитель рыночной экономики -- ограниченность спроса.

Несколько лет назад за исследования в этой области (*ограниченности пастбищ* в современных условиях) Нобелевскую премию по экономике отдали.

Проще: все кафешки Львова могут приготовить в два раза больше еды, но ...

Спрос на рынке ограничен.

Капитализм (рынок) - это прежде всего спрос. А не напряг булок по производству товара (результата).

В отличие от спортсмена))

Те, кто за бортом, они проиграли конкуренцию. Если напрягутся, то в типичном случае вытеснят кого-то или просто создадут перепроизводство.

Поэтому *бери лопату и копай* (как совет пересичному) - это азиров.

Создавай условия для развития малого и среднего бизнеса (как рекомендация властям) - это западные ведущие экономисты. Будивельник*методологическая ошибка* (с) МортимерКак Вы думаете, почему у Кейнса, Фридмена, Стиглица и т.д., и т.п. нет даже и близко (даже хоть немного рядышком)) подобных идей о возможности масс пересичных в обществе таким образом (пидняти дупи, напрячься и с лёгкостью в два раза повысить) ???Ответ очевиден.Аналогия со спортом и т.п. абсолютно неуместна.Вы совершенно не учитываете фундаментальнейший ограничитель рыночной экономики -- ограниченность спроса.Несколько лет назад за исследования в этой области (*ограниченности пастбищ* в современных условиях) Нобелевскую премию по экономике отдали.Проще: все кафешки Львова могут приготовить в два раза больше еды, но ...Спрос на рынке ограничен.Капитализм (рынок) - это прежде всего спрос. А не напряг булок по производству товара (результата).В отличие от спортсмена))Те, кто за бортом, они проиграли конкуренцию. Если напрягутся, то в типичном случае вытеснят кого-то или просто создадут перепроизводство.Поэтому *бери лопату и копай* (как совет пересичному) - это азиров.Создавай условия для развития малого и среднего бизнеса (как рекомендация властям) - это западные ведущие экономисты.

Помилка якраз у ВасПопит обмежений не тому , що товари/послуги не потрібні, а тому що грошей на те що хочеться не вистарчаєТомуЯкщо працівник на мінімалці, вирішить те що робить випустити в два рази більше - то в нього теоретично зявиться більше грошей.але ці гроші не підуть в Лондон на ринок нерухомості чи на кіпр в офшорну зону - ці гроші підуть перукарю чи селянину (чи перекупнику на базарі)....От і виходитьТі хто сьогодні плачуться що вони в дупі-навколо себе цю дупу й розповсюджують , бо не можуть зайти в кафешку і зїсти там приготовленне, в свою чергу кафешки не купують мясо/сир на базарі і сільський дупарь не може збільшити поголівя своїх корів і випасає замість стада-одну...І так на всіх рівняхЩе разПерше - роботи на мінімалка х 1,5 рази - валомДруге - дупарів так само валомТак хто винуватий що дупарі-дупи не піднімають,а морду з викриком дай-дай-дай - не закривають?По темі цієї гілкиХто винуватий ОРДЛОВцям що до них расейський мір прийшов?-я ? чи западенські дупарі?Якщо я з западенськими - то чому расейського міра тут немає?І Президенти у нас з ОРДЛОВцями були ті ж , і Держава одна і так далі...Так що за дупу відповідають ті в кого дупа.І якщо в різних територіях держави дупи різні а влада спільна - значить дупарі територій все таки щось вирішують