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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3864386538663867
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 16:36

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:они шо, банков. системе ващще не доверяют?

я тоже с 2014 года валюту украинской банковской системе не доверяю... :)

в Вашем случае то объяснимо...
с точки зрения пересичного вполне понятно, хотя я держу несколько штук уе в банквх.
но ОНИ то можновладци,неужели и они боятся кидка.
или декларируют на потом?
в любом случАе мутно.
при нормальных антикоррупционных ведомствах следовало бы навести визит вежливости для сверки.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 19:41

Юрий91
Да, интересный с момент с этой декларируемой наличкой.

Судя по тому, как дружно можновладци ее декларируют, ответ прост и очевиден ... для них.
А у нас одни догадки и разные версии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 20:50

  19yuriy91 написав:
  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:они шо, банков. системе ващще не доверяют?

я тоже с 2014 года валюту украинской банковской системе не доверяю... :)

в Вашем случае то объяснимо...
с точки зрения пересичного вполне понятно, хотя я держу несколько штук уе в банквх.
но ОНИ то можновладци,неужели и они боятся кидка.
или декларируют на потом?
в любом случАе мутно.
при нормальных антикоррупционных ведомствах следовало бы навести визит вежливости для сверки.

мне кажется что у них ещё меньше уверености в устойчивости украинской банковской системы, так как они больше знают о реальном положении экономики Украины...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 21:12

  19yuriy91 написав:эта вообще пистец какой-то лютый, ежели правда

У ЗСУ назвали "грою на руку агресору" розслідування про катери США для українського флоту.

Раніше повідомлялося, що США готові передати українським ВМС 30-метрові катери класу "Island", що були на службі Берегової охорони США. Однак, за інформацією розслідувачів зі своїх джерел у Пентагоні та Сенаті США, Україна відмовляється від подарунку. Причинами називали зацікавленість у держзамовленні з відновлення флоту ПрАТ Завод "Кузня на Рибальському", бенефіціарами якого є президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко.

http://ua1.com.ua/politics/komanduvanny ... 41602.html

Я когда-то читал на ветке киевской недвиги, что этот завод сносится и место застраивается жилмассивом.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 22:06

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:То есть Ваш пример неубедителен..
О возможности повышения пересичными дохода в 2 раза с лёгкостью))
Не подобається той-тримайте інший
Все можна якимось чином порівняти тому приклади з спорту(здорового образу життя) можна повязати з прикладами бізнесу
1 Практично всі здорові люди на планеті Земля в стані пробігти підтюпцем 100 м за 40 секунд
2 Практично всі хто має бажання в стані покращити результат з 40 сек до 20 сек (тобто в 2 рази)
3 Максимум 100 осіб з усієї планети Земля,тренуючись кілька разів в день ,під наглядом супер-пупер тренерів і з використанням практично всіх досягнень фармакології можуть покращити з 20 сек до 10 сек/100 метрів - тобто ще в 2 рази...
Те саме можна показати і в інших галузях життя (музика/малювання/копання ями/заробляння грошей....)
Таким чином покращення в 2 рази від мінімального рівня- це елементарне завдання і доступне кожному, хто цього хоче + це досягнення практично не залежить від рівня антикорупційного законодавства чи ще там чогось.
Тому ті хто зараз в дупі, на 90% в цьому винні самі+вони при будь якому суспільстві будуть в дупі,просто рівень дупи буде вищий в розвинутих і нижчий в племені мумба-юмба.
Будивельник
*методологическая ошибка* (с) Мортимер
Как Вы думаете, почему у Кейнса, Фридмена, Стиглица и т.д., и т.п. нет даже и близко (даже хоть немного рядышком)) подобных идей о возможности масс пересичных в обществе таким образом (пидняти дупи, напрячься и с лёгкостью в два раза повысить) ???
Ответ очевиден.
Аналогия со спортом и т.п. абсолютно неуместна.
Вы совершенно не учитываете фундаментальнейший ограничитель рыночной экономики -- ограниченность спроса.
Несколько лет назад за исследования в этой области (*ограниченности пастбищ* в современных условиях) Нобелевскую премию по экономике отдали.
Проще: все кафешки Львова могут приготовить в два раза больше еды, но ...
Спрос на рынке ограничен.
Капитализм (рынок) - это прежде всего спрос. А не напряг булок по производству товара (результата).
В отличие от спортсмена))
Те, кто за бортом, они проиграли конкуренцию. Если напрягутся, то в типичном случае вытеснят кого-то или просто создадут перепроизводство.
Поэтому *бери лопату и копай* (как совет пересичному) - это азиров.
Создавай условия для развития малого и среднего бизнеса (как рекомендация властям) - это западные ведущие экономисты.
Помилка якраз у Вас
Попит обмежений не тому , що товари/послуги не потрібні, а тому що грошей на те що хочеться не вистарчає
Тому
Якщо працівник на мінімалці, вирішить те що робить випустити в два рази більше - то в нього теоретично зявиться більше грошей.але ці гроші не підуть в Лондон на ринок нерухомості чи на кіпр в офшорну зону - ці гроші підуть перукарю чи селянину (чи перекупнику на базарі)....
От і виходить
Ті хто сьогодні плачуться що вони в дупі-навколо себе цю дупу й розповсюджують , бо не можуть зайти в кафешку і зїсти там приготовленне, в свою чергу кафешки не купують мясо/сир на базарі і сільський дупарь не може збільшити поголівя своїх корів і випасає замість стада-одну...
І так на всіх рівнях
Ще раз
Перше - роботи на мінімалка х 1,5 рази - валом
Друге - дупарів так само валом
Так хто винуватий що дупарі-дупи не піднімають,а морду з викриком дай-дай-дай - не закривають?

По темі цієї гілки
Хто винуватий ОРДЛОВцям що до них расейський мір прийшов?-я ? чи западенські дупарі?
Якщо я з западенськими - то чому расейського міра тут немає?
І Президенти у нас з ОРДЛОВцями були ті ж , і Держава одна і так далі...
Так що за дупу відповідають ті в кого дупа.
І якщо в різних територіях держави дупи різні а влада спільна - значить дупарі територій все таки щось вирішують
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:24

Будивельник
Если бы я хоть капельку)) предполагал, что товары-услуги непотрибни, то я бы так и писал -- указывая на ограниченность потребностей.
Но ведь я такую ошибку даже близко не предполагал. И не мог. Об ограниченности потребностей))))))
Я указывал на спрос.
Спрос.
Категорию, используемую в рыночной экономике.

Не считайте население дураками. Многие умеют считать... И этот простой подсчет баланса показывает, что трата времени, сил, средств и здоровья на этих работах по минималке --- это или минус, или настолько малый плюс, что выгоднее не работать на них!!!!!!!

По теме. Вы упустили ключевой момент. Ключевой. Сравнили пересичных на западной и юго-восточной.
Они (их поведение) следствие, а не причина.
То есть Вы полностью упустили ключевую разницу -- между региональными можновладцями (элитами).
Именно с подачи (при поддержке) местных власть имущих и попустительстве центральных властей на юго-востоке велась пропаганда росмира, накаливалось противостояние с западной, не укреплялись единство, укркультура и мова.

Проще -- пересични не сами питались, их кормили.

Конечно есть и важен фактор *географии*, действующий и на можновладцив, и на пересичных. Но при достаточном уровне желания властей он нивелируется до допустимых пределов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 08:45

Премьер-министру Владимиру Гройсману удалось заработать дополнительные баллы для своего рейтинга: на этой неделе Кабмин отложил повышение цены на газ для населения. И если для главы правительства такое решение – "перемога", то для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом – едва ли. Ведь повышение цены на газ было одним из условий предоставления следующего транша финансовой помощи.
"Все в Украине прекрасно понимают, что резкое повышение [цены на газ] отрицательно отобразится на социальном положении, и поэтому на это никто даже теоретически пойти не может", - рассказывает приближенный к Кабмину источник "Апострофа". Собеседник издания уверен, что у властей остается возможность торговаться по этому вопросу. Но переговоры на тему газа могут прекратиться, если Украина не выполнит главное обещание – создать антикоррупционный суд.


https://apostrophe.ua/article/economy/2 ... osti/17700
19yuriy91
 
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