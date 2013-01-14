Додано: Пон 02 кві, 2018 08:24

Будивельник

Если бы я хоть капельку)) предполагал, что товары-услуги непотрибни, то я бы так и писал -- указывая на ограниченность потребностей.

Но ведь я такую ошибку даже близко не предполагал. И не мог. Об ограниченности потребностей))))))

Я указывал на спрос.

Спрос.

Категорию, используемую в рыночной экономике.



Не считайте население дураками. Многие умеют считать... И этот простой подсчет баланса показывает, что трата времени, сил, средств и здоровья на этих работах по минималке --- это или минус, или настолько малый плюс, что выгоднее не работать на них!!!!!!!



По теме. Вы упустили ключевой момент. Ключевой. Сравнили пересичных на западной и юго-восточной.

Они (их поведение) следствие, а не причина.

То есть Вы полностью упустили ключевую разницу -- между региональными можновладцями (элитами).

Именно с подачи (при поддержке) местных власть имущих и попустительстве центральных властей на юго-востоке велась пропаганда росмира, накаливалось противостояние с западной, не укреплялись единство, укркультура и мова.



Проще -- пересични не сами питались, их кормили.



Конечно есть и важен фактор *географии*, действующий и на можновладцив, и на пересичных. Но при достаточном уровне желания властей он нивелируется до допустимых пределов.