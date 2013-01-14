с 36мин по 38мин30сек
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:14
очень точное описание политической ситуации в Украине, патовой ситуации
с 36мин по 38мин30сек
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:47
цирк
Прошу антикоррупционный комитет Рады срочно рассмотреть законопроекты об отмене е-декларирования для активистов, - Парубий
Фракция "Блока Порошенко" поддержит отмену электронного декларирования для активистов в первом чтении, - Герасимов
Гройсман поддержал отмену е-декларирования для общественных активистов
Фракция "Народный фронт" проголосует за отмену е-деклараций для общественных активистов, - Бурбак
Будет необходимая мобилизация депутатов для результативного голосования, - Ирина Геращенко об отмене е-деклараций для активистов
Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров, - Порошенко
сегодня рада провалило голосование
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:55
Юрий91
Сама так.
*Лица* во власти консолидировались))
Пересични этого не могут.
Смотрел этот цирк с голосованием об отмене декларирования. Артисты высший класс. Так натурально показывали желание и ... такой реальный результат. Жах..
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:22
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