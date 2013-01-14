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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3865386638673868
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:14

очень точное описание политической ситуации в Украине, патовой ситуации

https://www.youtube.com/watch?v=d6ZIIksDMgY

с 36мин по 38мин30сек
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:47

цирк

Прошу антикоррупционный комитет Рады срочно рассмотреть законопроекты об отмене е-декларирования для активистов, - Парубий

Фракция "Блока Порошенко" поддержит отмену электронного декларирования для активистов в первом чтении, - Герасимов

Гройсман поддержал отмену е-декларирования для общественных активистов

Фракция "Народный фронт" проголосует за отмену е-деклараций для общественных активистов, - Бурбак

Будет необходимая мобилизация депутатов для результативного голосования, - Ирина Геращенко об отмене е-деклараций для активистов

Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров, - Порошенко

сегодня рада провалило голосование :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:55

Юрий91
Сама так.
*Лица* во власти консолидировались))

Пересични этого не могут.

Смотрел этот цирк с голосованием об отмене декларирования. Артисты высший класс. Так натурально показывали желание и ... такой реальный результат. Жах..
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:22

https://apostrophe.ua/article/society/2 ... chuk/17471
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:58

  detroytred написав:Смотрел этот цирк с голосованием об отмене декларирования.

странная у вас позиция по одним вопросам цирк и клоуны вам нравяться по другим нет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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