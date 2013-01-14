с 36мин по 38мин30сек
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:14
очень точное описание политической ситуации в Украине, патовой ситуации
с 36мин по 38мин30сек
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:47
цирк
Прошу антикоррупционный комитет Рады срочно рассмотреть законопроекты об отмене е-декларирования для активистов, - Парубий
Фракция "Блока Порошенко" поддержит отмену электронного декларирования для активистов в первом чтении, - Герасимов
Гройсман поддержал отмену е-декларирования для общественных активистов
Фракция "Народный фронт" проголосует за отмену е-деклараций для общественных активистов, - Бурбак
Будет необходимая мобилизация депутатов для результативного голосования, - Ирина Геращенко об отмене е-деклараций для активистов
Рада должна принять решение об отмене е-декларирования антикоррупционеров, - Порошенко
сегодня рада провалило голосование
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:55
Юрий91
Сама так.
*Лица* во власти консолидировались))
Пересични этого не могут.
Смотрел этот цирк с голосованием об отмене декларирования. Артисты высший класс. Так натурально показывали желание и ... такой реальный результат. Жах..
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:22
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:58
странная у вас позиция по одним вопросам цирк и клоуны вам нравяться по другим нет...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:44
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:14
гугель прояснит данный вопрос
но кем бы ни были эти неведомые создания - сам факт неуёмного декларирования одного(отмены) и свершенного другого факта, может совершенно сбить с толку непосвящённого.
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:36
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Смысл в том что на этом законе хотят еще и пропиарится. Кто внесет законопроект за который проголосуют потом будет бить себя в грудь как он защитил демократию. Не исключаю что сам порошенко.
Потом есть еще момент что отсрочив решение действует норма по которой до апреля нужно было подать декларацию. Тоесть эти так называемые "антикоррупционеры" кто поверил в отмену и декларацию не подал теперь подсажены на крючок.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 04 кві, 2018 08:54
да, там версий несколько есть, включая и описанные Вами.
только вот со стороны это походит на дурдом.
рада принимает (или не принимает) многие решения, руководствуясь чем угодно, только не общенациональными( государственными) интересами.
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