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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3866386738683869
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:34

Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:04

  detroytred написав:Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...
На жаль
активіст-активісту не рівня
Серед активістів всіх мастей як мінімум 70% тих , хто прикриваючись благими намірами пробує вести суспільство в прірву ( при чому хтось це робить свідомо щоб дорватись до влади , хтось за гроші іноземних резидентів , а хтось згідно власних уподобань)...
Тому для таких як я ясно
Тільки робота в напрямку власних уподобань на всіх рівнях суспільства - дозволить нашій Державі викарабкатись.
Мотивація проста
Робота на власне благо максимальної кількості населення створює соціальноорієнтовану державу. У всіх інших варіантах населення буде працювати в напрямку навіяному ззовні не завжди чистоплотних політиків/експертів/суспільних лідерів....
Прості приклади
Чи виражає Тягнибок середньозважену думку всієї України ? - ні
А Тимошенко,Саакашвілі ??? - три рази ні...
Тому заявка типу
Рада працює погано давайте її розженемо - шлях в нікуди.
Адже Рада працює
а - в не повному складі,відсутні депутати від ОРДЛО і Криму ,
б - Оппоблок практично не голосує

Тобто як мінімум 30 депутатів взагалі не має ( і при цьому не змінений регламент про 225 депутатів , адже сьогоднішніх 50% Ради достатніх для прийняття рішення це 215) , ще 100-150 принципово розвалюють роботу бо їм чим гірше тим краще і при цьому в суспільство постійно вкидають теми про розгін ради,який приведе до ще гіршого складу тобто рада яка й так працює через пень/колоду - взагалі працювати не зможе.

І хто від цього виграє?
Населення? Антикорупціонери ? чи може маленке пуйло з сусідньої країни агресора?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:14

  detroytred написав:Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...

Какой еще противовес?
Те, которые не желают заполнять декларации - воры и мошенники.
Starikan
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  #<1 ... 3866386738683869
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