Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:34
Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:04
На жаль
активіст-активісту не рівня
Серед активістів всіх мастей як мінімум 70% тих , хто прикриваючись благими намірами пробує вести суспільство в прірву ( при чому хтось це робить свідомо щоб дорватись до влади , хтось за гроші іноземних резидентів , а хтось згідно власних уподобань)...
Тому для таких як я ясно
Тільки робота в напрямку власних уподобань на всіх рівнях суспільства - дозволить нашій Державі викарабкатись.
Мотивація проста
Робота на власне благо максимальної кількості населення створює соціальноорієнтовану державу. У всіх інших варіантах населення буде працювати в напрямку навіяному ззовні не завжди чистоплотних політиків/експертів/суспільних лідерів....
Прості приклади
Чи виражає Тягнибок середньозважену думку всієї України ? - ні
А Тимошенко,Саакашвілі ??? - три рази ні...
Тому заявка типу
Рада працює погано давайте її розженемо - шлях в нікуди.
Адже Рада працює
а - в не повному складі,відсутні депутати від ОРДЛО і Криму ,
б - Оппоблок практично не голосує
Тобто як мінімум 30 депутатів взагалі не має ( і при цьому не змінений регламент про 225 депутатів , адже сьогоднішніх 50% Ради достатніх для прийняття рішення це 215) , ще 100-150 принципово розвалюють роботу бо їм чим гірше тим краще і при цьому в суспільство постійно вкидають теми про розгін ради,який приведе до ще гіршого складу тобто рада яка й так працює через пень/колоду - взагалі працювати не зможе.
І хто від цього виграє?
Населення? Антикорупціонери ? чи може маленке пуйло з сусідньої країни агресора?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:14
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:49
Будивельник
Хорошо. Вы обозначили задачу - чтобы максимальное количество населения работало на своё благополучие, создавая соцориентированную державу.
Опустим то, что соцориентация это совершенно иное...
Вопрос: так чья это задача - увеличивать это количество?
И каким образом, какими инструментами, способами?
Я свой ответ давал много раз.
Это одна из основных функций и важнейших задач ВЛАСТИ.
Чем и как?
Начиная с пропаганды в виде национальной идеи (европейского вектора, рыночной экономики, европейских стандартов) и заканчивая созданием условий (для того, чтобы в обществе количество людей, работающих на увеличение своего благосостояния, увеличивалось до максимума. Также увеличивалась отдача от их труда и т.д. То есть развивался малый и средний бизнес, приток инвестиций.
Власть это и делает...
Але нызенько-нызенько)))
Ваш ответ?
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55
Старикан
Заполняющие декларации перестали быть ворами и мошенниками?))
Противовес. Его задача именно функция противовеса. Что является его наполнением вторично.
К этому наполнению обращают внимание уже на следующем этапе.
Поговаривают, что первыми профсоюзами руководила мафия.
Додано: Чет 05 кві, 2018 00:14
19yuriy91 у таких национальных интересов нет, между Илловайском и офшором выбор был сделан знаковый.
ДС мне друг, но истина дороже
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