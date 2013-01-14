Додано: Чет 05 кві, 2018 09:56

19yuriy91 один из рецептов - это менять керманычей чтоб они не успевали систему перестраивать. Для наших условий два-три года президенту максимум и Раду стоит сократить до ста человек.

Еще первоочередное задание украинцев всё делать правильно. Убийства и прочие преступления на майдане должны быть расследованы и виновные наказаны. Для этого все кто сегодня у руля должны уйти, потому как "возможно" они и саботируют весь процесс. Должен быть поднят вопрос к подписантам Будапештского меморандума о немедленной защите Украины. Россия должна быть наказана, должны быть сроки и действия. На фронте гибнут ребята а страна занимается очковтирательством будем молчать лишь бы до выборов дотянуть рисуя картинку перемоги. Над януковичем должен идти суд в международном суде по события на майдане и последовавшее вторжение в Украину. В Украине должен идти суд по коррупции януковича на посту президента. Также должна быть расследована деятельность предыдущих президентов, премьеров, депутатов и прочих фигур причастных к воровству и коррупции. Пока этого не будут сделано не будет никакой Украины. Все надо делать правильно. Надо говорить правду.

ДС мне друг, но истина дороже