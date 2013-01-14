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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3867386838693870>
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:34

Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:04

  detroytred написав:Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...
На жаль
активіст-активісту не рівня
Серед активістів всіх мастей як мінімум 70% тих , хто прикриваючись благими намірами пробує вести суспільство в прірву ( при чому хтось це робить свідомо щоб дорватись до влади , хтось за гроші іноземних резидентів , а хтось згідно власних уподобань)...
Тому для таких як я ясно
Тільки робота в напрямку власних уподобань на всіх рівнях суспільства - дозволить нашій Державі викарабкатись.
Мотивація проста
Робота на власне благо максимальної кількості населення створює соціальноорієнтовану державу. У всіх інших варіантах населення буде працювати в напрямку навіяному ззовні не завжди чистоплотних політиків/експертів/суспільних лідерів....
Прості приклади
Чи виражає Тягнибок середньозважену думку всієї України ? - ні
А Тимошенко,Саакашвілі ??? - три рази ні...
Тому заявка типу
Рада працює погано давайте її розженемо - шлях в нікуди.
Адже Рада працює
а - в не повному складі,відсутні депутати від ОРДЛО і Криму ,
б - Оппоблок практично не голосує

Тобто як мінімум 30 депутатів взагалі не має ( і при цьому не змінений регламент про 225 депутатів , адже сьогоднішніх 50% Ради достатніх для прийняття рішення це 215) , ще 100-150 принципово розвалюють роботу бо їм чим гірше тим краще і при цьому в суспільство постійно вкидають теми про розгін ради,який приведе до ще гіршого складу тобто рада яка й так працює через пень/колоду - взагалі працювати не зможе.

І хто від цього виграє?
Населення? Антикорупціонери ? чи може маленке пуйло з сусідньої країни агресора?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:14

  detroytred написав:Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...

Какой еще противовес?
Те, которые не желают заполнять декларации - воры и мошенники.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:49

Будивельник
Хорошо. Вы обозначили задачу - чтобы максимальное количество населения работало на своё благополучие, создавая соцориентированную державу.

Опустим то, что соцориентация это совершенно иное...

Вопрос: так чья это задача - увеличивать это количество?
И каким образом, какими инструментами, способами?

Я свой ответ давал много раз.
Это одна из основных функций и важнейших задач ВЛАСТИ.
Чем и как?
Начиная с пропаганды в виде национальной идеи (европейского вектора, рыночной экономики, европейских стандартов) и заканчивая созданием условий (для того, чтобы в обществе количество людей, работающих на увеличение своего благосостояния, увеличивалось до максимума. Также увеличивалась отдача от их труда и т.д. То есть развивался малый и средний бизнес, приток инвестиций.

Власть это и делает...
Але нызенько-нызенько)))

Ваш ответ?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:55

Старикан
Заполняющие декларации перестали быть ворами и мошенниками?))

Противовес. Его задача именно функция противовеса. Что является его наполнением вторично.
К этому наполнению обращают внимание уже на следующем этапе.


Поговаривают, что первыми профсоюзами руководила мафия.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 00:14

19yuriy91 у таких национальных интересов нет, между Илловайском и офшором выбор был сделан знаковый.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 08:17

  ребе Нок написав:19yuriy91 у таких национальных интересов нет, между Илловайском и офшором выбор был сделан знаковый.

отож...
это чересчур наглядно нам неоднократно и демонстрируют.
а под каким соусом и преследуя чьи интересы - уже неважно.

ещё хуже, что собирающихся действовать в противоположном ключе нет на горизонте.
тупик какой-то.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 09:56

19yuriy91 один из рецептов - это менять керманычей чтоб они не успевали себе систему перестраивать. Для наших условий два-три года президенту максимум и Раду стоит сократить до ста человек.
Еще первоочередное задание украинцев всё делать правильно. Убийства и прочие преступления на майдане должны быть расследованы и виновные наказаны. Для этого все кто сегодня у руля должны уйти, потому как "возможно" они и саботируют весь процесс. Должен быть поднят вопрос к подписантам Будапештского меморандума о немедленной защите Украины. Россия должна быть наказана, должны быть сроки и действия. На фронте гибнут ребята а страна занимается очковтирательством будем молчать лишь бы до выборов дотянуть рисуя картинку перемоги. Над януковичем должен идти суд в международном суде по события на майдане и последовавшее вторжение в Украину. В Украине должен идти суд по коррупции януковича на посту президента. Также должна быть расследована деятельность всех предыдущих президентов, премьеров, депутатов и прочих фигур причастных к воровству и коррупции. Пока этого не будет сделано не будет никакой Украины. Все надо делать правильно. Надо говорить правду.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:33

Ну шо лугандончане.
*обнет Трамп по Вашим в Сирии сегодня? Чё там с искандерами и санкциями? Смеются?

Надеюсь сегодня-завтра побольше лугандонов и другой ваты в сирии моканут.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:02

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Из выступления постоянного представителя США заседании СБ ООН:
http://www.liga.net/world/opinion/nikki-heyli-mir-doljen-obespechit-pravosudie
Мы быстро осуждаем применение химического оружия в Совете Безопасности, но затем Россия предотвращает любые меры: только по этому вопросу она наложила вето на пять резолюций. В общей сложности она применяла право вето одиннадцать раз для спасения Асада. И наша жизнь идет обычным чередом.

Совет создал Объединенный следственный механизм, который пришел к выводу, что сирийский режим несет ответственность за нападение в Хан-Шейхуне, осуществленное год назад. Так как Россия поддерживала Асада и его действия, Россия ликвидировала этот механизм. Мы осудили это. И наша жизнь пошла обычным чередом.

Мы настаивали на прекращении огня. Совет единогласно утвердил это предложение. Но прекращение огня было сразу же проигнорировано Россией и Асадом. Мы осудили это. И наша жизнь пошла обычным чередом.

И вот теперь мы столкнулись с последствиями нежелания наказывать Россию во имя единства. Единства, которое, как Россия уже демонстрировала много раз, ей не нужно. И мы оказались в мире, где использование химического оружия становится обычным явлением — от малайзийского аэропорта и английской деревни до домов и больниц Сирии. С тех пор как режим Асада применил химическое оружие в Хан-Шейхуне год назад, согласно сообщениям, химическое оружие использовалось десятки раз. И этот Совет не принял никаких мер.
...
Мы достигли того момента, когда мир должен обеспечить правосудие. Этот момент войдет в историю, потому что Совет Безопасности либо выполнит свой долг, либо продемонстрирует свою полную неспособность защитить народ Сирии.

В любом случае, Соединенные Штаты отреагируют.


Похоже, игры кончились.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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