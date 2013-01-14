Мы быстро осуждаем применение химического оружия в Совете Безопасности, но затем Россия предотвращает любые меры: только по этому вопросу она наложила вето на пять резолюций. В общей сложности она применяла право вето одиннадцать раз для спасения Асада. И наша жизнь идет обычным чередом.



Совет создал Объединенный следственный механизм, который пришел к выводу, что сирийский режим несет ответственность за нападение в Хан-Шейхуне, осуществленное год назад. Так как Россия поддерживала Асада и его действия, Россия ликвидировала этот механизм. Мы осудили это. И наша жизнь пошла обычным чередом.



Мы настаивали на прекращении огня. Совет единогласно утвердил это предложение. Но прекращение огня было сразу же проигнорировано Россией и Асадом. Мы осудили это. И наша жизнь пошла обычным чередом.



И вот теперь мы столкнулись с последствиями нежелания наказывать Россию во имя единства. Единства, которое, как Россия уже демонстрировала много раз, ей не нужно. И мы оказались в мире, где использование химического оружия становится обычным явлением — от малайзийского аэропорта и английской деревни до домов и больниц Сирии. С тех пор как режим Асада применил химическое оружие в Хан-Шейхуне год назад, согласно сообщениям, химическое оружие использовалось десятки раз. И этот Совет не принял никаких мер.

...

Мы достигли того момента, когда мир должен обеспечить правосудие. Этот момент войдет в историю, потому что Совет Безопасности либо выполнит свой долг, либо продемонстрирует свою полную неспособность защитить народ Сирии.



В любом случае, Соединенные Штаты отреагируют.

