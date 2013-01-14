Sommer
Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:14
Sommer
Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:55
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 12 кві, 2018 21:13
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