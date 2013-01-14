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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3867386838693870
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:14

Sommer

Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:

http://news.liga.net/world/news/pompeo-v-nachale-goda-v-sirii-pogibli-sotni-rossiyan
Кандидат на должность госсекретаря США, нынешний директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в начале 2018 года в Сирии были убиты несколько сотен россиян. Об этом он сказал в своем выступлении в Сенате, сообщает Time.

«В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего соперника. Несколько сотен россиян были убиты», - сказал Помпео.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:13

  Sommer написав:Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:


да там сразу, даже, на рашистских некот. ресурсах(не центральных) говорилось о,далеко, не одной сотне.
возмущались, шо родина послала воевать и отказалась.
многочисленные никому ненужные "ихтамнеты" очередные.
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