Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кандидат на должность госсекретаря США, нынешний директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в начале 2018 года в Сирии были убиты несколько сотен россиян. Об этом он сказал в своем выступлении в Сенате, сообщает Time.
«В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего соперника. Несколько сотен россиян были убиты», - сказал Помпео.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer написав:Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:
да там сразу, даже, на рашистских некот. ресурсах(не центральных) говорилось о,далеко, не одной сотне. возмущались, шо родина послала воевать и отказалась. многочисленные никому ненужные "ихтамнеты" очередные.
Кандидат на должность госсекретаря США, нынешний директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в начале 2018 года в Сирии были убиты несколько сотен россиян. Об этом он сказал в своем выступлении в Сенате, сообщает Time.
«В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего соперника. Несколько сотен россиян были убиты», - сказал Помпео.