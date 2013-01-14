Sommer
Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 кві, 2018 21:14
Sommer
Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:55
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 12 кві, 2018 21:13
Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:39
Брехня. не может такого быть.
Вата ну веселей. заряжайтесь патриотизмом и в сирию. Чем меньше Вас здесь тем лучше.
А то стоило Трампу чирикнуть, и сразу по норам... Даже местная бравая форумная вата.
Зы. ПОбыстрее. это даже вагнеровцы драпают.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 16 кві, 2018 08:52
сермяжная правда
"Легендарные командиры "ДНР" не только не боролись с мародерством на Донбассе, а инициировали его сами, - наемник РФ Гелюх
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:34
отличное видео
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:17
Была попытка подойти к пониманию вопроса по сути, но вновь спрыгнули и в обсуждении.
1. "Власть" согласно Конституции Украины и есть выборная - "Народная".
2. С момента правления Чивакуни на 100% создана вертикаль власти криминала.
3. Маленькое отступление: с 90х всеми ветвями властей строился бизнес N + 100% = стоимость товара. А что интересно, по своей мало грамотности Воры не представляли, что в "N" - заложено % экономической составляющей.
4. По сегодня Воры используя ВР строят "свой бизнес на территории Украины"(эта базовая формула работает и в РФ) Практически во всех бывших республиках СССР.
5. Национальная Коррупция - есть элемент управления государством в условиях ВТО.(пример Южной Кореи более, чем достаточный)
6. Вору из ВР Украины гораздо ближе интересы по родственным и деловым отношения к вору из той же РФ.
7. Попытка отдельных "борцунов" с коррупцией "бороться" есть откровенное кощунство, ибо из целой системы выдернуть "один кирпич" невозможно - его место занимает следующий "борец".
8. Попытки пришедших ко власти "предпринимателей" и действующих по уже испытанному методу на международной арене повлекли полную ликвидацию Высоко технологической экономики в Украине. Теперь все патенты, технологии находятся за её пределами.
9. Результат этого форсированное уничтожение экономически активной деятельности в Украине.
Причина этого: "ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ"
Ни для кого ни секрет, что сейчас у власти кланы винницкие грабящие остатки Спиртовой отрасли Украины - это их цель приходя ко власти.
Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться". Но побочный эффект этого очень страшит всех - воры скорее всего упекут её на "дурочку" до выборов. Если таковое произойдёт - в ближайшие 10 лет население Украины вымрет, экономически активное вынуждено будет бежать, Воры будут торговать уже ликвидными остатками - пахотными землями Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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