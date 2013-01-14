Додано: Вів 17 кві, 2018 13:17

budivelnik написав: detroytred написав: Старикан

Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.

Противовес... СтариканКем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.Противовес... На жаль

активіст-активісту не рівня

Серед активістів всіх мастей як мінімум 70% тих , хто прикриваючись благими намірами пробує вести суспільство в прірву ( при чому хтось це робить свідомо щоб дорватись до влади , хтось за гроші іноземних резидентів , а хтось згідно власних уподобань)...

Тому для таких як я ясно

Тільки робота в напрямку власних уподобань на всіх рівнях суспільства - дозволить нашій Державі викарабкатись.

Мотивація проста

Робота на власне благо максимальної кількості населення створює соціальноорієнтовану державу. У всіх інших варіантах населення буде працювати в напрямку навіяному ззовні не завжди чистоплотних політиків/експертів/суспільних лідерів....

Прості приклади

Чи виражає Тягнибок середньозважену думку всієї України ? - ні

А Тимошенко,Саакашвілі ??? - три рази ні...

Тому заявка типу

Рада працює погано давайте її розженемо - шлях в нікуди.

Адже Рада працює

а - в не повному складі,відсутні депутати від ОРДЛО і Криму ,

б - Оппоблок практично не голосує



Тобто як мінімум 30 депутатів взагалі не має ( і при цьому не змінений регламент про 225 депутатів , адже сьогоднішніх 50% Ради достатніх для прийняття рішення це 215) , ще 100-150 принципово розвалюють роботу бо їм чим гірше тим краще і при цьому в суспільство постійно вкидають теми про розгін ради,який приведе до ще гіршого складу тобто рада яка й так працює через пень/колоду - взагалі працювати не зможе.



І хто від цього виграє?

Населення? Антикорупціонери ? чи може маленке пуйло з сусідньої країни агресора? На жальактивіст-активісту не рівняСеред активістів всіх мастей як мінімум 70% тих , хто прикриваючись благими намірами пробує вести суспільство в прірву ( при чому хтось це робить свідомо щоб дорватись до влади , хтось за гроші іноземних резидентів , а хтось згідно власних уподобань)...Тому для таких як я ясноТільки робота в напрямку власних уподобань на всіх рівнях суспільства - дозволить нашій Державі викарабкатись.Мотивація простаРобота на власне благо максимальної кількості населення створює соціальноорієнтовану державу. У всіх інших варіантах населення буде працювати в напрямку навіяному ззовні не завжди чистоплотних політиків/експертів/суспільних лідерів....Прості прикладиЧи виражає Тягнибок середньозважену думку всієї України ? - ніА Тимошенко,Саакашвілі ??? - три рази ні...Тому заявка типуРада працює погано давайте її розженемо - шлях в нікуди.Адже Рада працюєа - в не повному складі,відсутні депутати від ОРДЛО і Криму ,б - Оппоблок практично не голосуєТобто як мінімум 30 депутатів взагалі не має ( і при цьому не змінений регламент про 225 депутатів , адже сьогоднішніх 50% Ради достатніх для прийняття рішення це 215) , ще 100-150 принципово розвалюють роботу бо їм чим гірше тим краще і при цьому в суспільство постійно вкидають теми про розгін ради,який приведе до ще гіршого складу тобто рада яка й так працює через пень/колоду - взагалі працювати не зможе.І хто від цього виграє?Населення? Антикорупціонери ? чи може маленке пуйло з сусідньої країни агресора?

Была попытка подойти к пониманию вопроса по сути, но вновь спрыгнули и в обсуждении.1. "Власть" согласно Конституции Украины и есть выборная - "Народная".2. С момента правления Чивакуни на 100% создана вертикаль власти криминала.3. Маленькое отступление: с 90х всеми ветвями властей строился бизнес N + 100% = стоимость товара. А что интересно, по своей мало грамотности Воры не представляли, что в "N" - заложено % экономической составляющей.4. По сегодня Воры используя ВР строят "свой бизнес на территории Украины"(эта базовая формула работает и в РФ) Практически во всех бывших республиках СССР.5. Национальная Коррупция - есть элемент управления государством в условиях ВТО.(пример Южной Кореи более, чем достаточный)6. Вору из ВР Украины гораздо ближе интересы по родственным и деловым отношения к вору из той же РФ.7. Попытка отдельных "борцунов" с коррупцией "бороться" есть откровенное кощунство, ибо из целой системы выдернуть "один кирпич" невозможно - его место занимает следующий "борец".8. Попытки пришедших ко власти "предпринимателей" и действующих по уже испытанному методу на международной арене повлекли полную ликвидацию Высоко технологической экономики в Украине. Теперь все патенты, технологии находятся за её пределами.9. Результат этого форсированное уничтожение экономически активной деятельности в Украине.Причина этого:Ни для кого ни секрет, что сейчас у власти кланы винницкие грабящие остатки Спиртовой отрасли Украины - это их цель приходя ко власти.Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться". Но побочный эффект этого очень страшит всех - воры скорее всего упекут её на "дурочку" до выборов. Если таковое произойдёт - в ближайшие 10 лет население Украины вымрет, экономически активное вынуждено будет бежать, Воры будут торговать уже ликвидными остатками - пахотными землями Украины.