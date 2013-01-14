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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3867386838693870
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:14

Sommer

Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

:-)
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:55

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:

http://news.liga.net/world/news/pompeo-v-nachale-goda-v-sirii-pogibli-sotni-rossiyan
Кандидат на должность госсекретаря США, нынешний директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в начале 2018 года в Сирии были убиты несколько сотен россиян. Об этом он сказал в своем выступлении в Сенате, сообщает Time.

«В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего соперника. Несколько сотен россиян были убиты», - сказал Помпео.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:13

  Sommer написав:Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:


да там сразу, даже, на рашистских некот. ресурсах(не центральных) говорилось о,далеко, не одной сотне.
возмущались, шо родина послала воевать и отказалась.
многочисленные никому ненужные "ихтамнеты" очередные.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:39

  Sommer написав:Похоже вагнеровцев в Сирии таки покрошили больше пяти человек:

http://news.liga.net/world/news/pompeo-v-nachale-goda-v-sirii-pogibli-sotni-rossiyan
Кандидат на должность госсекретаря США, нынешний директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в начале 2018 года в Сирии были убиты несколько сотен россиян. Об этом он сказал в своем выступлении в Сенате, сообщает Time.

«В Сирии несколько недель назад россияне встретили своего соперника. Несколько сотен россиян были убиты», - сказал Помпео.

Брехня. не может такого быть.

Вата ну веселей. заряжайтесь патриотизмом и в сирию. Чем меньше Вас здесь тем лучше.
А то стоило Трампу чирикнуть, и сразу по норам... Даже местная бравая форумная вата.
Зы. ПОбыстрее. это даже вагнеровцы драпают.
http://postskriptum.org/2018/04/12/wagn ... arfiles.ru
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:52

сермяжная правда

"Легендарные командиры "ДНР" не только не боролись с мародерством на Донбассе, а инициировали его сами, - наемник РФ Гелюх

https://twitter.com/666_mancer/status/9 ... 1628813312
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 08:34

отличное видео

https://www.youtube.com/watch?v=qRmsSuBkzJo
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Старикан
Кем бы не были эти активисты, но по факту они конкуренты власти.
Противовес...
На жаль
активіст-активісту не рівня
Серед активістів всіх мастей як мінімум 70% тих , хто прикриваючись благими намірами пробує вести суспільство в прірву ( при чому хтось це робить свідомо щоб дорватись до влади , хтось за гроші іноземних резидентів , а хтось згідно власних уподобань)...
Тому для таких як я ясно
Тільки робота в напрямку власних уподобань на всіх рівнях суспільства - дозволить нашій Державі викарабкатись.
Мотивація проста
Робота на власне благо максимальної кількості населення створює соціальноорієнтовану державу. У всіх інших варіантах населення буде працювати в напрямку навіяному ззовні не завжди чистоплотних політиків/експертів/суспільних лідерів....
Прості приклади
Чи виражає Тягнибок середньозважену думку всієї України ? - ні
А Тимошенко,Саакашвілі ??? - три рази ні...
Тому заявка типу
Рада працює погано давайте її розженемо - шлях в нікуди.
Адже Рада працює
а - в не повному складі,відсутні депутати від ОРДЛО і Криму ,
б - Оппоблок практично не голосує

Тобто як мінімум 30 депутатів взагалі не має ( і при цьому не змінений регламент про 225 депутатів , адже сьогоднішніх 50% Ради достатніх для прийняття рішення це 215) , ще 100-150 принципово розвалюють роботу бо їм чим гірше тим краще і при цьому в суспільство постійно вкидають теми про розгін ради,який приведе до ще гіршого складу тобто рада яка й так працює через пень/колоду - взагалі працювати не зможе.

І хто від цього виграє?
Населення? Антикорупціонери ? чи може маленке пуйло з сусідньої країни агресора?

Была попытка подойти к пониманию вопроса по сути, но вновь спрыгнули и в обсуждении.
1. "Власть" согласно Конституции Украины и есть выборная - "Народная".
2. С момента правления Чивакуни на 100% создана вертикаль власти криминала.
3. Маленькое отступление: с 90х всеми ветвями властей строился бизнес N + 100% = стоимость товара. А что интересно, по своей мало грамотности Воры не представляли, что в "N" - заложено % экономической составляющей.
4. По сегодня Воры используя ВР строят "свой бизнес на территории Украины"(эта базовая формула работает и в РФ) Практически во всех бывших республиках СССР.
5. Национальная Коррупция - есть элемент управления государством в условиях ВТО.(пример Южной Кореи более, чем достаточный)
6. Вору из ВР Украины гораздо ближе интересы по родственным и деловым отношения к вору из той же РФ.
7. Попытка отдельных "борцунов" с коррупцией "бороться" есть откровенное кощунство, ибо из целой системы выдернуть "один кирпич" невозможно - его место занимает следующий "борец".
8. Попытки пришедших ко власти "предпринимателей" и действующих по уже испытанному методу на международной арене повлекли полную ликвидацию Высоко технологической экономики в Украине. Теперь все патенты, технологии находятся за её пределами.
9. Результат этого форсированное уничтожение экономически активной деятельности в Украине.
Причина этого: "ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ"

Ни для кого ни секрет, что сейчас у власти кланы винницкие грабящие остатки Спиртовой отрасли Украины - это их цель приходя ко власти.

Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться". Но побочный эффект этого очень страшит всех - воры скорее всего упекут её на "дурочку" до выборов. Если таковое произойдёт - в ближайшие 10 лет население Украины вымрет, экономически активное вынуждено будет бежать, Воры будут торговать уже ликвидными остатками - пахотными землями Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться".
Это её бывшие клиенты рассказали? Когда она в "сексе по телефону" работала?
Такие (женщины, язык не поворачивается сказать...) никогда не обманывают ))
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:58

  Подолянин написав:
  Kudrjavuy написав:Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться".
Это её бывшие клиенты рассказали? Когда она в "сексе по телефону" работала?
Такие (женщины, язык не поворачивается сказать...) никогда не обманывают ))

:D :D :D
Простите, но здесь как я понимаю общаются взрослые люди.
Интересно, а Вы когда нибудь имели дела с Женщинами? Это за исключением мам, и сестёр.

Для модера:
Зря Вы удалили второй пост.
Теперь стоит дать обзор всей произошедшей перемене в Международном разделении Права. Буквально за последние два года: и это всё причины не желания Европы приструнить РФ, когда это было просто. За свою мошну там бояться в первую очередь. "Украина - это проблемы Украинцев."
Клину, что вбила РФ между странами НАТО: Турцией - США, Великой Британией, Францией. На полях Сирии.
О новом анклаве: РФ, Иран, Сирия.
- И стоимости энергоносителей.
Заявления РФ о торговле нефтью и газом за юани?
О "позиции" Китая, что уже превратился в экспортёра капитала. А так же о уничтоженных технологиях и производствах в процессе вынесения в Китай. О "Шелковом пути"...
О радикализации Египта, и контроле над Суэтцким каналом. О северной Африке, где сибирский ветер разжигает новый пожар.
О Юго восточной Азии - что неизбежно войдёт в трения с Китаем. О контроле за технологиями вышедшими из США и Германии.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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