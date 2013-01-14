Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться".
Это её бывшие клиенты рассказали? Когда она в "сексе по телефону" работала? Такие (женщины, язык не поворачивается сказать...) никогда не обманывают ))
Простите, но здесь как я понимаю общаются взрослые люди. Интересно, а Вы когда нибудь имели дела с Женщинами? Это за исключением мам, и сестёр. Хотя и у "Радикальной партии" и её лидера достаточно поклонников - Я никоим образом не ставлю под сомнение их выбор.
Для Модера: Зря Вы удалили второй пост. Теперь стоит дать обзор всей произошедшей перемене в Международном разделении Права. Буквально за последние два года: и это всё причины не желания Европы приструнить РФ, когда это было просто. За свою мошну там бояться в первую очередь. "Украина - это проблемы Украинцев." Клину, что вбила РФ между странами НАТО: Турцией - США, Великой Британией, Францией. На полях Сирии. О новом анклаве: РФ, Иран, Сирия. - И стоимости энергоносителей. Заявления РФ о торговле нефтью и газом за юани? О "позиции" Китая, что уже превратился в экспортёра капитала. А так же о уничтоженных технологиях и производствах в процессе вынесения в Китай. О "Шелковом пути"... О радикализации Египта, и контроле над Суэтцким каналом. О северной Африке, где сибирский ветер разжигает новый пожар. О Юго восточной Азии - что неизбежно войдёт в трения с Китаем. О контроле за технологиями вышедшими из США и Германии.
Теперь стоит ожидать резкий официальный рост состояния Германии (ну просто будут найдены капиталы третьего рейха, и прочии залежи). Экономический рост Германии до уровня США...
Феерическая бредятина.
Кто выпустил из бана?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!