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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3868386938703871
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:29

  Первый написав:Sommer

Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.

К стати достаточно трезвый взгляд:
http://trembita.info/dnipro_ahmetov_rus ... todom.html
Пока одни поют песни, словно под взмахи Швондеров - другие методично делают своё дело.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:33

  Kudrjavuy написав:
  Подолянин написав:
  Kudrjavuy написав:Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться".
Это её бывшие клиенты рассказали? Когда она в "сексе по телефону" работала?
Такие (женщины, язык не поворачивается сказать...) никогда не обманывают ))

:D :D :D
Простите, но здесь как я понимаю общаются взрослые люди.
Интересно, а Вы когда нибудь имели дела с Женщинами? Это за исключением мам, и сестёр.
Хотя и у "Радикальной партии" и её лидера достаточно поклонников - Я никоим образом не ставлю под сомнение их выбор.

Для Модера:
Зря Вы удалили второй пост.
Теперь стоит дать обзор всей произошедшей перемене в Международном разделении Права. Буквально за последние два года: и это всё причины не желания Европы приструнить РФ, когда это было просто. За свою мошну там бояться в первую очередь. "Украина - это проблемы Украинцев."
Клину, что вбила РФ между странами НАТО: Турцией - США, Великой Британией, Францией. На полях Сирии.
О новом анклаве: РФ, Иран, Сирия.
- И стоимости энергоносителей.
Заявления РФ о торговле нефтью и газом за юани?
О "позиции" Китая, что уже превратился в экспортёра капитала. А так же о уничтоженных технологиях и производствах в процессе вынесения в Китай. О "Шелковом пути"...
О радикализации Египта, и контроле над Суэтцким каналом. О северной Африке, где сибирский ветер разжигает новый пожар.
О Юго восточной Азии - что неизбежно войдёт в трения с Китаем. О контроле за технологиями вышедшими из США и Германии.

Теперь стоит ожидать резкий официальный рост состояния Германии (ну просто будут найдены капиталы третьего рейха, и прочии залежи). Экономический рост Германии до уровня США...


Феерическая бредятина.

Кто выпустил из бана?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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