Kudrjavuy написав:

Подолянин написав: Kudrjavuy написав: Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться". Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с Это её бывшие клиенты рассказали? Когда она в "сексе по телефону" работала?

Такие (женщины, язык не поворачивается сказать...) никогда не обманывают )) Это её бывшие клиенты рассказали? Когда она в "сексе по телефону" работала?Такие (женщины, язык не поворачивается сказать...) никогда не обманывают ))

Простите, но здесь как я понимаю общаются взрослые люди.Интересно, а Вы когда нибудь имели дела с Женщинами? Это за исключением мам, и сестёр.Хотя и у "Радикальной партии" и её лидера достаточно поклонников - Я никоим образом не ставлю под сомнение их выбор.Для Модера:Зря Вы удалили второй пост.Теперь стоит дать обзор всей произошедшей перемене в Международном разделении Права. Буквально за последние два года: и это всё причины не желания Европы приструнить РФ, когда это было просто. За свою мошну там бояться в первую очередь. "Украина - это проблемы Украинцев."Клину, что вбила РФ между странами НАТО: Турцией - США, Великой Британией, Францией. На полях Сирии.О новом анклаве: РФ, Иран, Сирия.- И стоимости энергоносителей.Заявления РФ о торговле нефтью и газом за юани?О "позиции" Китая, что уже превратился в экспортёра капитала. А так же о уничтоженных технологиях и производствах в процессе вынесения в Китай. О "Шелковом пути"...О радикализации Египта, и контроле над Суэтцким каналом. О северной Африке, где сибирский ветер разжигает новый пожар.О Юго восточной Азии - что неизбежно войдёт в трения с Китаем. О контроле за технологиями вышедшими из США и Германии.Теперь стоит ожидать резкий официальный рост состояния Германии (ну просто будут найдены капиталы третьего рейха, и прочии залежи). Экономический рост Германии до уровня США...