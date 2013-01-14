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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3868386938703871
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:29

  Первый написав:Sommer

Как то притих местный ватный лугандон. Поддержу ребят патриотическими песнями.

К стати достаточно трезвый взгляд:
http://trembita.info/dnipro_ahmetov_rus ... todom.html
Пока одни поют песни, словно под взмахи Швондеров - другие методично делают своё дело.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 18:33

  Kudrjavuy написав:
  Подолянин написав:
  Kudrjavuy написав:Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться".
Это её бывшие клиенты рассказали? Когда она в "сексе по телефону" работала?
Такие (женщины, язык не поворачивается сказать...) никогда не обманывают ))

:D :D :D
Простите, но здесь как я понимаю общаются взрослые люди.
Интересно, а Вы когда нибудь имели дела с Женщинами? Это за исключением мам, и сестёр.
Хотя и у "Радикальной партии" и её лидера достаточно поклонников - Я никоим образом не ставлю под сомнение их выбор.

Для Модера:
Зря Вы удалили второй пост.
Теперь стоит дать обзор всей произошедшей перемене в Международном разделении Права. Буквально за последние два года: и это всё причины не желания Европы приструнить РФ, когда это было просто. За свою мошну там бояться в первую очередь. "Украина - это проблемы Украинцев."
Клину, что вбила РФ между странами НАТО: Турцией - США, Великой Британией, Францией. На полях Сирии.
О новом анклаве: РФ, Иран, Сирия.
- И стоимости энергоносителей.
Заявления РФ о торговле нефтью и газом за юани?
О "позиции" Китая, что уже превратился в экспортёра капитала. А так же о уничтоженных технологиях и производствах в процессе вынесения в Китай. О "Шелковом пути"...
О радикализации Египта, и контроле над Суэтцким каналом. О северной Африке, где сибирский ветер разжигает новый пожар.
О Юго восточной Азии - что неизбежно войдёт в трения с Китаем. О контроле за технологиями вышедшими из США и Германии.

Теперь стоит ожидать резкий официальный рост состояния Германии (ну просто будут найдены капиталы третьего рейха, и прочии залежи). Экономический рост Германии до уровня США...


Феерическая бредятина.

Кто выпустил из бана?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:44

  Kudrjavuy написав:Единый сегодня "Проблеск" разрушить системный криминал власти в Украине это Н. Савченко - на пост Президента, с ней невозможно "договориться".


Не стоит по пустякам ссориться. Юля будет. "Коломойский поддержит любого кандидата на выборах кроме Порошенко и назвал Тимошенко фаворитом" https://strana.ua/news/136175-kolomojsk ... henko.html
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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2
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:55

mister-svet
Здесь нет словоблудия:
И я далеко не приверженец этого: http://onlineua.club/alesya/u-tsentri-k ... erpili.htm
И это уже не только построенная "укреплённая граница" "кулявлоба" и семья в штатах, или родовые имения в Италии и вертолёты Аэрбас.... - рюкзачки для ВС рядом не стоят - всё по взрослому.
Но и полное ... на 100% типа: http://gorlovka.ua/News/Article/13308
Хотя все реально видят, и затронуло каждого
Это и Телевышки в Покровске https://vchasnoua.com/donbass/49697-tel ... -goda-tuka
Это и железная дорога от Камыш-Зари до Мариуполя, сама дорога до Мариуполя.
http://novosti.dn.ua/news/281044-otreza ... v-maryupol
Это и газопровод до Авдеевки http://novosti.dn.ua/news/281078-doneck ... v-avdeevku
Возврат на бумаге стал словно в совковые времена: по Заявлениям уже всё в шиколаде, танцы пляски (в Авдеевке уже больше нечем занятся)- только народ почему всё не доволен....
Конечно, вероятно я не прав, но вспомним о казармах на полигоне "Широкий лан"?
Или здесь уже обсуждалось о жилье для ... https://www.ostro.org/general/society/articles/545994/
И для кадровых военно служащих: https://www.unian.net/politics/10085888 ... hilem.html

Или почему 2 миллиона украинцев уже строят кому-то жильё в Польше...
- А ведь всего навсего воровать меньше нужно!
Или Вы я так понимаю решили реабилитировать П.Лазаренко за 10% отката с каждой подписи? Хотите сказать столь "святых" больше не было?..............................

А вопросов к каждому больше, чем ответов. И давно уже пришло время "вопросов" - в ноябре 13го!
Не слишком ли потрашат Воры Неньку?
Кто и как положит этому край?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 21:58

Kudrjavuy
Бред, подмена понятий и манипуляции.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:24

  pesikot написав:Kudrjavuy
Бред, подмена понятий и манипуляции.

Конечно, когда по "ящику" рассказывают о "манне небесной" в жизни это имеет вид совершенно обратный - примерно такой:
Рассмотрим маленький пример:

Или такой http://orbita.dn.ua/s-andrijchenko-ne-d ... oshti.html
В конечном итоге всё превращается в войну против местных неугодных - ведь всем рассказывают по зомбоящику, сколь покращаннно - за счёт выделенных средств.
Отсюда факт будет реализовываться не в восстановлении дорожных покрытий, а в гонениях неугодных.
По факту - украдено.


С другой стороны, как я указывал ранее, посчитайте сами размер "непроизводственных расходов" - когда над каждым с лопатой стоят пятеро руководителей и контролёров - с заработной платой в разы превышающей?
Отсюда толщина асфальтового покрытия(к примеру) получается не 6 см, а 1-1,5 см.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:35

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
Бред, подмена понятий и манипуляции.
Конечно, когда по "ящику" рассказывают о "манне небесной" в жизни это имеет вид совершенно обратный
Ви випадково країну перебування не переплутали ?
По ОРДЛОВському,Кримському і парашенському зомбоящиках - розповідають про манну небесну принесену керівництвом пуйла
По Українським каналам-льються тони нечистот на керівництво і море брехні про зраду/погіршення/крах/облом/обвал......
  Kudrjavuy написав:- примерно такой:
Рассмотрим маленький пример:

Или такой http://orbita.dn.ua/s-andrijchenko-ne-d ... oshti.html
В конечном итоге всё превращается в войну против местных неугодных - ведь всем рассказывают по зомбоящику, сколь покращаннно - за счёт выделенных средств.
Отсюда факт будет реализовываться не в восстановлении дорожных покрытий, а в гонениях неугодных.
По факту - украдено.
Так для Вас
а - залишили гроші в місцевих бюджетах
б - дали можливість Вам перевіряти доцільність їх використання
в - дали можливість створити мікро-Майдан і знести з посади того хто вам не подобається тобто місцевого голову сільради чи району... і для цього не потрібно їхати в Київ і там воювати..
Так проти чого виступаєте і що хочете ? Чекаєте поки якийсь вуйко з Заходу приїде і у вашій квартирі гімно в туалеті почистить?
  Kudrjavuy написав:С другой стороны, как я указывал ранее, посчитайте сами размер "непроизводственных расходов" - когда над каждым с лопатой стоят пятеро руководителей и контролёров - с заработной платой в разы превышающей?
Отсюда толщина асфальтового покрытия(к примеру) получается не 6 см, а 1-1,5 см.
Так створіть конкуренцію , створіть своє підприємство високоефективне....
Критикувати будь-який дурень може , а от створити щось замість критикованого - тут не кожному по силам.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:55

  pesikot написав:Kudrjavuy
Бред, подмена понятий и манипуляции.

Вопрос, с чьей стороны?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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