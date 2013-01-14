К стати достаточно трезвый взгляд:
Пока одни поют песни, словно под взмахи Швондеров - другие методично делают своё дело.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 кві, 2018 18:29
К стати достаточно трезвый взгляд:
Пока одни поют песни, словно под взмахи Швондеров - другие методично делают своё дело.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 17 кві, 2018 18:33
Феерическая бредятина.
Кто выпустил из бана?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:44
Не стоит по пустякам ссориться. Юля будет. "Коломойский поддержит любого кандидата на выборах кроме Порошенко и назвал Тимошенко фаворитом"
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:55
mister-svet
Здесь нет словоблудия:
И я далеко не приверженец этого:
И это уже не только построенная "укреплённая граница" "кулявлоба" и семья в штатах, или родовые имения в Италии и вертолёты Аэрбас.... - рюкзачки для ВС рядом не стоят - всё по взрослому.
Но и полное ... на 100% типа:
Хотя все реально видят, и затронуло каждого
Это и Телевышки в Покровске
Это и железная дорога от Камыш-Зари до Мариуполя, сама дорога до Мариуполя.
Это и газопровод до Авдеевки
Возврат на бумаге стал словно в совковые времена: по Заявлениям уже всё в шиколаде, танцы пляски (в Авдеевке уже больше нечем занятся)- только народ почему всё не доволен....
Конечно, вероятно я не прав, но вспомним о казармах на полигоне "Широкий лан"?
Или здесь уже обсуждалось о жилье для ...
И для кадровых военно служащих:
Или почему 2 миллиона украинцев уже строят кому-то жильё в Польше...
- А ведь всего навсего воровать меньше нужно!
Или Вы я так понимаю решили реабилитировать П.Лазаренко за 10% отката с каждой подписи? Хотите сказать столь "святых" больше не было?..............................
А вопросов к каждому больше, чем ответов. И давно уже пришло время "вопросов" - в ноябре 13го!
Не слишком ли потрашат Воры Неньку?
Кто и как положит этому край?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:24
Конечно, когда по "ящику" рассказывают о "манне небесной" в жизни это имеет вид совершенно обратный - примерно такой:
Рассмотрим маленький пример:
Или такой
В конечном итоге всё превращается в войну против местных неугодных - ведь всем рассказывают по зомбоящику, сколь покращаннно - за счёт выделенных средств.
Отсюда факт будет реализовываться не в восстановлении дорожных покрытий, а в гонениях неугодных.
По факту - украдено.
С другой стороны, как я указывал ранее, посчитайте сами размер "непроизводственных расходов" - когда над каждым с лопатой стоят пятеро руководителей и контролёров - с заработной платой в разы превышающей?
Отсюда толщина асфальтового покрытия(к примеру) получается не 6 см, а 1-1,5 см.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:35
Ви випадково країну перебування не переплутали ?
По ОРДЛОВському,Кримському і парашенському зомбоящиках - розповідають про манну небесну принесену керівництвом пуйла
По Українським каналам-льються тони нечистот на керівництво і море брехні про зраду/погіршення/крах/облом/обвал......
Так для Вас
а - залишили гроші в місцевих бюджетах
б - дали можливість Вам перевіряти доцільність їх використання
в - дали можливість створити мікро-Майдан і знести з посади того хто вам не подобається тобто місцевого голову сільради чи району... і для цього не потрібно їхати в Київ і там воювати..
Так проти чого виступаєте і що хочете ? Чекаєте поки якийсь вуйко з Заходу приїде і у вашій квартирі гімно в туалеті почистить?
Так створіть конкуренцію , створіть своє підприємство високоефективне....
Критикувати будь-який дурень може , а от створити щось замість критикованого - тут не кожному по силам.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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