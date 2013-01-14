Додано: Сер 18 кві, 2018 16:55

Здесь нет словоблудия:И я далеко не приверженец этого:И это уже не только построенная "укреплённая граница" "кулявлоба" и семья в штатах, или родовые имения в Италии и вертолёты Аэрбас.... - рюкзачки для ВС рядом не стоят - всё по взрослому.Но и полное ... на 100% типа:Хотя все реально видят, и затронуло каждогоЭто и Телевышки в ПокровскеЭто и железная дорога от Камыш-Зари до Мариуполя, сама дорога до Мариуполя.Это и газопровод до АвдеевкиВозврат на бумаге стал словно в совковые времена: по Заявлениям уже всё в шиколаде, танцы пляски (в Авдеевке уже больше нечем занятся)- только народ почему всё не доволен....Конечно, вероятно я не прав, но вспомним о казармах на полигоне "Широкий лан"?Или здесь уже обсуждалось о жилье для ...И для кадровых военно служащих:Или почему 2 миллиона украинцев уже строят кому-то жильё в Польше...- А ведь всего навсего воровать меньше нужно!Или Вы я так понимаю решили реабилитировать П.Лазаренко за 10% отката с каждой подписи? Хотите сказать столь "святых" больше не было?..............................А вопросов к каждому больше, чем ответов. И давно уже пришло время "вопросов" - в ноябре 13го!Не слишком ли потрашат Воры Неньку?Кто и как положит этому край?