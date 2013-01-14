1 Ви цитуєте педераційні джерела, а не моїKudrjavuy написав:Поставим вопрос по другому: каким образом несущие круглосуточно вахту по охране морского побережья Украины офицеры верные государству Украина - за год не в состоянии себе и для своих семей приобрести достойное жильё?
Или Вы хотите сказать, что Они не тому Государству служат? - Я цитирую дословно Ваше кнопкодавство.(срач на форуме)
2 Якщо найнятий державою працівник вважає що йому в державі погано то в нього є можливість розірвати угоду з державою і виїзжати куди він хоче.
Якщо ж згідно парашенських джерел в Україні є офіцери флоту.які шантажують свою державу лякаючи її поверненням в Крим - то це питання не цих сторінок.а контррозвідки .яка недопрацьовує дозволяючи подібним особам носити форму українського офіцера.
3 Так Україна не в стані забезпечити всіх офіцерів житлом. всіх жителів квартирами - і що в цьому ивна тільки сьогоднішньої влади ?
І останнє
Старші офіцери в кількості 35 осіб попросили Порошенка вирішити їх житлові проблеми і виділити їм житло взамін втраченого в Криму.
Як на мене - законною підставою забезпеченням житлом цих офіцерів і їх сіме5й є визволення Криму з під окупації і тільки тоді в цих старших офіцерів служба яких привела до втрати територій зявиться можливість не просити а вимагати, а поки що нехай сопуть в трубочку і живуть в сімейних казармах.
То в кого срач?