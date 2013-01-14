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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3869387038713872
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Поставим вопрос по другому: каким образом несущие круглосуточно вахту по охране морского побережья Украины офицеры верные государству Украина - за год не в состоянии себе и для своих семей приобрести достойное жильё?

Или Вы хотите сказать, что Они не тому Государству служат? - Я цитирую дословно Ваше кнопкодавство.(срач на форуме)
1 Ви цитуєте педераційні джерела, а не мої
2 Якщо найнятий державою працівник вважає що йому в державі погано то в нього є можливість розірвати угоду з державою і виїзжати куди він хоче.
Якщо ж згідно парашенських джерел в Україні є офіцери флоту.які шантажують свою державу лякаючи її поверненням в Крим - то це питання не цих сторінок.а контррозвідки .яка недопрацьовує дозволяючи подібним особам носити форму українського офіцера.
3 Так Україна не в стані забезпечити всіх офіцерів житлом. всіх жителів квартирами - і що в цьому ивна тільки сьогоднішньої влади ?

І останнє
Старші офіцери в кількості 35 осіб попросили Порошенка вирішити їх житлові проблеми і виділити їм житло взамін втраченого в Криму.
Як на мене - законною підставою забезпеченням житлом цих офіцерів і їх сіме5й є визволення Криму з під окупації і тільки тоді в цих старших офіцерів служба яких привела до втрати територій зявиться можливість не просити а вимагати, а поки що нехай сопуть в трубочку і живуть в сімейних казармах.

То в кого срач?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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