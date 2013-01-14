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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3869387038713872
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:Поставим вопрос по другому: каким образом несущие круглосуточно вахту по охране морского побережья Украины офицеры верные государству Украина - за год не в состоянии себе и для своих семей приобрести достойное жильё?

Или Вы хотите сказать, что Они не тому Государству служат? - Я цитирую дословно Ваше кнопкодавство.(срач на форуме)
1 Ви цитуєте педераційні джерела, а не мої
2 Якщо найнятий державою працівник вважає що йому в державі погано то в нього є можливість розірвати угоду з державою і виїзжати куди він хоче.
Якщо ж згідно парашенських джерел в Україні є офіцери флоту.які шантажують свою державу лякаючи її поверненням в Крим - то це питання не цих сторінок.а контррозвідки .яка недопрацьовує дозволяючи подібним особам носити форму українського офіцера.
3 Так Україна не в стані забезпечити всіх офіцерів житлом. всіх жителів квартирами - і що в цьому ивна тільки сьогоднішньої влади ?

І останнє
Старші офіцери в кількості 35 осіб попросили Порошенка вирішити їх житлові проблеми і виділити їм житло взамін втраченого в Криму.
Як на мене - законною підставою забезпеченням житлом цих офіцерів і їх сіме5й є визволення Криму з під окупації і тільки тоді в цих старших офіцерів служба яких привела до втрати територій зявиться можливість не просити а вимагати, а поки що нехай сопуть в трубочку і живуть в сімейних казармах.

То в кого срач?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:27

Будивельник
Относительно п.2 в реалиях немного)) не так. Насчёт разорвать угоду есть возможность.

Даже несмотря на наличие контракта (контракта!!!), в котором чёрным по белому записано, что внесение изменений в него осуществляется только с согласия двух сторон, держава запросто продлила контракты на 1,5 года в одностороннем порядке. Просто взяла и продлила... безо всяких оснований... захотела и продлила))
И служи соколик дальше.

Суд. Судьи принимают решение, как захотят. В решении суда так и записано - типа на моё (судьи) усмотрение. То есть не на основании такого-то такого-то положения такого-то документа, а на усмотрение личное с потолка (с головы судьи).

З.Ы. эти желающие уволиться отнюдь не желают куда-то выезжать и т.п.
Просто хотят немного)) справедливости и законности.
Справедливости - потому что точно такой же сосед получает и пенсию, и среднюю зарплату по последней работе, и денежное довольствие.
А не ушедший на пенсию, получается, служит за менее 30% (денежное довольствие - (минус) получаемая бы им пенсия и зарплата (если бы работал перед мобилизацией)).

Законность - потому что нельзя так с гражданами - в одностороннем порядке, как захотело государство. Есть контракт. Для этого его и вводили. Для защиты прав. Естественно, второй стороны - гражданина.


С тем же, что шантажировать державу возвращением в Крым, это преступление, с Вами согласен.
Только Вы не упустили кое-что)). Эти моряки указали, что рассматривают такую возможность после увольнения в запас. То есть именно согласно Вашего же совета-мнения о *может виъзджати куди схоче*.
В этом нет ничего из сферы контрозвидки.

Контракт отработал и свободен... как и все свободные граждане.

Вот только в контракте со стороны державы есть такое обязательство, как обеспечение жильем. И очень много ещё других обязательств согласно законов и постанов действующего законодательства.

Если же данные конкретные моряки и пр. всл не выполняют (не выполнили) свои обязательства (каждый лично и конкретно), то держава запросто может и обязана с них (с каждого конкретно!!!) спросить за его нарушения.

И понимаете, есть у меня сомнения, что эти моряки что-то там существенно не выполняют (не выполнили). Наверняка бы с них в таком случае (попытке качать свои права - точнее напоминать державе об обязанностях с ее стороны) спросили бы по полной.
Но, как они написали в письме, большинство из них АТО-шники, имеют госнаграды за выполнение боевых заданий...
Наверняка и служат хорошо...
То есть свои обязательства выполняют.
А Вы указываете на недоработку контраразведки, которая дозволяет некоторым особам носить форму украинского офицера....

Более вероятно, что форму они носят вполне заслуженно.
В отличие от осиб-лиц, представляющих державу, но почему-то считающих себя воплощением этой державы, а не такими же служащими на державу, как и они.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:03

Будивельник
Попробуйте обосновать, как служба этих вышедших из Крыма 35 офицеров привела до втрати территорий?
На основании чего такой вывод?!
Какая логика недостойным всл была уходить из обжитых мест и обещанных манн от рашенских?
И уйдя потом служить до уровня наград.

Кроме того, эти моряки просят керивництво державы обратить внимание на их проблему с жильём.
Ведь им (по их словам) обещали ещё решить ещё 4 года назад.
А именно -- обеспечить им право на жильё.
Право!

То есть внести изменения в законодательство и дать им право!!! на получение жилья на материковой части.
Потому что жильё в Крыму они утратили.

Но за 4 года никиких изменений не внесли.
То есть они считается, что имеют жильё в Крыму. Были обеспечены уже. И не имеют права претендовать.
В этом, насколько я понял, суть-то.
Им не то что жильё обещанное при выводе не дали, но даже право ещё пока не обеспечили. Не внесли законодательно изменения.
За 4 года...
Поэтому и обратились к Гаранту.
После нулевой реакции от других.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:49

budivelnik
За последние четыре года у многих появилось Законное Право Требовать, но что не подлежит сомнению - "созданный бизнес" под логотипом "Украина" часто не имеет ничего общего с населением Государства и его основными функциями, но весьма прибылен для "владельцев бизнеса":
https://www.ostro.org/general/society/news/546186/
А о жилье сейчас пекутся много и уже не только семьи старших офицеров.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:13

А дают... : https://www.rupor.info/news/136342/pomo ... -gorsoveta
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3869387038713872
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