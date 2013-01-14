Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:27

Будивельник

Относительно п.2 в реалиях немного)) не так. Насчёт разорвать угоду есть возможность.



Даже несмотря на наличие контракта (контракта!!!), в котором чёрным по белому записано, что внесение изменений в него осуществляется только с согласия двух сторон, держава запросто продлила контракты на 1,5 года в одностороннем порядке. Просто взяла и продлила... безо всяких оснований... захотела и продлила))

И служи соколик дальше.



Суд. Судьи принимают решение, как захотят. В решении суда так и записано - типа на моё (судьи) усмотрение. То есть не на основании такого-то такого-то положения такого-то документа, а на усмотрение личное с потолка (с головы судьи).



З.Ы. эти желающие уволиться отнюдь не желают куда-то выезжать и т.п.

Просто хотят немного)) справедливости и законности.

Справедливости - потому что точно такой же сосед получает и пенсию, и среднюю зарплату по последней работе, и денежное довольствие.

А не ушедший на пенсию, получается, служит за менее 30% (денежное довольствие - (минус) получаемая бы им пенсия и зарплата (если бы работал перед мобилизацией)).



Законность - потому что нельзя так с гражданами - в одностороннем порядке, как захотело государство. Есть контракт. Для этого его и вводили. Для защиты прав. Естественно, второй стороны - гражданина.





С тем же, что шантажировать державу возвращением в Крым, это преступление, с Вами согласен.

Только Вы не упустили кое-что)). Эти моряки указали, что рассматривают такую возможность после увольнения в запас. То есть именно согласно Вашего же совета-мнения о *может виъзджати куди схоче*.

В этом нет ничего из сферы контрозвидки.



Контракт отработал и свободен... как и все свободные граждане.



Вот только в контракте со стороны державы есть такое обязательство, как обеспечение жильем. И очень много ещё других обязательств согласно законов и постанов действующего законодательства.



Если же данные конкретные моряки и пр. всл не выполняют (не выполнили) свои обязательства (каждый лично и конкретно), то держава запросто может и обязана с них (с каждого конкретно!!!) спросить за его нарушения.



И понимаете, есть у меня сомнения, что эти моряки что-то там существенно не выполняют (не выполнили). Наверняка бы с них в таком случае (попытке качать свои права - точнее напоминать державе об обязанностях с ее стороны) спросили бы по полной.

Но, как они написали в письме, большинство из них АТО-шники, имеют госнаграды за выполнение боевых заданий...

Наверняка и служат хорошо...

То есть свои обязательства выполняют.

А Вы указываете на недоработку контраразведки, которая дозволяет некоторым особам носить форму украинского офицера....



Более вероятно, что форму они носят вполне заслуженно.

В отличие от осиб-лиц, представляющих державу, но почему-то считающих себя воплощением этой державы, а не такими же служащими на державу, как и они.