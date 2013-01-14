19yuriy91 написав:
что задача власти создавать МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ условия для своих граждан, а не советовать брать лопаты.
А як це зробити якщо
Оппоблок вважає що максимально комфортні це співпраця з агресором...
Приватні підприємці хочуть мати 1500 грн податків на єдиному і виручку в 5 млн....
Селяни хочуть мати звільнення від ПДВ...
Пенсіонери пенсію побільше...
Люди податки поменше.....
От і виходить
Кого вибрали те і маємо.
І поки саме населення не зрозуміє що воно врешті решт хоче-до того часу влада ( як відображення цього населення) буде хто в ліс, хто по дрова....
Простий мікроприклад
У Львові заборонена продаж алкоголю з 22-00 до 10-00
Я в себе в магазині до цього відносився закриваючи очі....
Тиждень тому назад , вийшов сам продавцем вночі щоб сформувати свою думку по потрібності продажу.... і просто заблокував на 100% продаж алкоголю.
Яке ж було моє здивування , коли в результаті спілкування з потенційними покупцями алкоголю виявилось наступне
1 За те що вони раніше могли купувати вночі- вони мене зневажають
2 Рішення про заборону схвалюють ,але при цьому самі постійно приходять щоб купити, бо їм треба
3 На мою пропозицію звернутись до міської влади ( бо треба їм(покупцям)) з пропозиціями по зміні правил - відповідь була парадоксальна
Я(магазин) без нічного продажу алкоголю загнусь ,а тому нікуди не дінусь і буду
а - продавати
б - отримувати менінгіти від влади внаслідок порушення мною законів
4 Отже , продаж алкоголю я заблокував практично на 99% , нічні ціни на товари іншого асортименту підняв на 10% (при чому ціна плаваюча день -ніч)
Як бачите, навіть в такому простому питанні на мікрорівні не має одної спільної позиції у трикутнику влада-підприємство-населення
Я як підприємець вважаю , що продаж з певними зауваженнями (наприклад в пятницю суботу до 24-00 , + для підприємців які сплачують податки як мінімум на +30-50% більше ніж середньостатистично) треба дозволити
Влада вважає що треба максимально заблокувати
Потенційні покупці як гімно в ополонці, коли їм треба- лають владу і підбивають продавців на злочин , коли не треба двома руками за рішення влади.