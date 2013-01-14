Додано: Вів 24 кві, 2018 11:14

19yuriy91 написав: что задача власти создавать МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ условия для своих граждан, а не советовать брать лопаты. что задача власти создавать МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ условия для своих граждан, а не советовать брать лопаты.

А як це зробити якщоОппоблок вважає що максимально комфортні це співпраця з агресором...Приватні підприємці хочуть мати 1500 грн податків на єдиному і виручку в 5 млн....Селяни хочуть мати звільнення від ПДВ...Пенсіонери пенсію побільше...Люди податки поменше.....От і виходитьКого вибрали те і маємо.І поки саме населення не зрозуміє що воно врешті решт хоче-до того часу влада ( як відображення цього населення) буде хто в ліс, хто по дрова....Простий мікроприкладУ Львові заборонена продаж алкоголю з 22-00 до 10-00Я в себе в магазині до цього відносився закриваючи очі....Тиждень тому назад , вийшов сам продавцем вночі щоб сформувати свою думку по потрібності продажу.... і просто заблокував на 100% продаж алкоголю.Яке ж було моє здивування , коли в результаті спілкування з потенційними покупцями алкоголю виявилось наступне1 За те що вони раніше могли купувати вночі- вони мене зневажають2 Рішення про заборону схвалюють ,але при цьому самі постійно приходять щоб купити, бо їм треба3 На мою пропозицію звернутись до міської влади ( бо треба їм(покупцям)) з пропозиціями по зміні правил - відповідь була парадоксальнаЯ(магазин) без нічного продажу алкоголю загнусь ,а тому нікуди не дінусь і будуа - продаватиб - отримувати менінгіти від влади внаслідок порушення мною законів4 Отже , продаж алкоголю я заблокував практично на 99% , нічні ціни на товари іншого асортименту підняв на 10% (при чому ціна плаваюча день -ніч)Як бачите, навіть в такому простому питанні на мікрорівні не має одної спільної позиції у трикутнику влада-підприємство-населенняЯ як підприємець вважаю , що продаж з певними зауваженнями (наприклад в пятницю суботу до 24-00 , + для підприємців які сплачують податки як мінімум на +30-50% більше ніж середньостатистично) треба дозволитиВлада вважає що треба максимально заблокуватиПотенційні покупці як гімно в ополонці, коли їм треба- лають владу і підбивають продавців на злочин , коли не треба двома руками за рішення влади.