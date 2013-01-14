Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:мне вот интересно, какие тогда обязанности вменяет власти budivelnik. если все тяготы и вся вина на пересичном и гражданском обществе, то шож тогда власти остаётся? властвовать да ленточки резать?
Якщо Вам реально цікаво - можу пояснити 1 Влада це сервісна організація по обслуговуванню населення 2 Дії влади повинні мінімально втручатись в економічні процеси 3 Влада не має права приймати рішення які свідомо будуть працювати на розкол країни , а тому навіть розуміючи що частина населення веде себе не вірно (рвучись в ТС) , влада не повинна постійно прискорюватись йдучи в ЄС.
Таким чином . Влада це організація яка заторможує лідерів і підтягує аутсайдерів , і робить це для забезпечення стабільності Держави. Таким чином Поки є 30% населення які голосують за ТС у лиці опоблоківців - до того часу не буде швидких і динамічних єврореформ і швидкість змін буде не більшою ніж 70% від максимальних
Тепер про мої вподобання 1 Я за те щоб Батьківщина, Радикали, Самопоміч , Удар, Свобода відбирали голоси в Оппоблоку ,Волі народу і так далі 2 Я особисто не буду голосувати за партії перечислені в п1 3 Мені б не хотілось голосувати за БПП на майбутніх парламентських виборах
19yuriy91 написав:мне вот интересно, какие тогда обязанности вменяет власти budivelnik. если все тяготы и вся вина на пересичном и гражданском обществе, то шож тогда власти остаётся? властвовать да ленточки резать?
Якщо Вам реально цікаво - можу пояснити 1 Влада це сервісна організація по обслуговуванню населення 2 Дії влади повинні мінімально втручатись в економічні процеси 3 Влада не має права приймати рішення які свідомо будуть працювати на розкол країни , а тому навіть розуміючи що частина населення веде себе не вірно (рвучись в ТС) , влада не повинна постійно прискорюватись йдучи в ЄС.
Таким чином . Влада це організація яка заторможує лідерів і підтягує аутсайдерів , і робить це для забезпечення стабільності Держави. Таким чином Поки є 30% населення які голосують за ТС у лиці опоблоківців - до того часу не буде швидких і динамічних єврореформ і швидкість змін буде не більшою ніж 70% від максимальних
Тепер про мої вподобання 1 Я за те щоб Батьківщина, Радикали, Самопоміч , Удар, Свобода відбирали голоси в Оппоблоку ,Волі народу і так далі 2 Я особисто не буду голосувати за партії перечислені в п1 3 Мені б не хотілось голосувати за БПП на майбутніх парламентських виборах
В принципе, не вижу противоречий с тем, что Вам доказывают. что задача власти создавать МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ условия для своих граждан, а не советовать брать лопаты. а население, используя эти самые МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ условия, платя налоги, будет способствовать успешному развитию своей страны.
пс. но пока во власти такое.... Глава бюджетного комитета ВР и Федерации футбола Украины, нардеп от БПП Андрей Павелко сфотографировался с Кубком европейских чемпионов вместе со своим сватом - Александром Налекрешвили. https://censor.net.ua/photo_news/306295 ... ropeyiskih
смотря на такое, стираются отличия между бпп и пр. родные братья
19yuriy91 написав:что задача власти создавать МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ условия для своих граждан, а не советовать брать лопаты.
А як це зробити якщо Оппоблок вважає що максимально комфортні це співпраця з агресором... Приватні підприємці хочуть мати 1500 грн податків на єдиному і виручку в 5 млн.... Селяни хочуть мати звільнення від ПДВ... Пенсіонери пенсію побільше... Люди податки поменше.....
От і виходить Кого вибрали те і маємо. І поки саме населення не зрозуміє що воно врешті решт хоче-до того часу влада ( як відображення цього населення) буде хто в ліс, хто по дрова....
Простий мікроприклад У Львові заборонена продаж алкоголю з 22-00 до 10-00 Я в себе в магазині до цього відносився закриваючи очі.... Тиждень тому назад , вийшов сам продавцем вночі щоб сформувати свою думку по потрібності продажу.... і просто заблокував на 100% продаж алкоголю. Яке ж було моє здивування , коли в результаті спілкування з потенційними покупцями алкоголю виявилось наступне 1 За те що вони раніше могли купувати вночі- вони мене зневажають 2 Рішення про заборону схвалюють ,але при цьому самі постійно приходять щоб купити, бо їм треба 3 На мою пропозицію звернутись до міської влади ( бо треба їм(покупцям)) з пропозиціями по зміні правил - відповідь була парадоксальна Я(магазин) без нічного продажу алкоголю загнусь ,а тому нікуди не дінусь і буду а - продавати б - отримувати менінгіти від влади внаслідок порушення мною законів 4 Отже , продаж алкоголю я заблокував практично на 99% , нічні ціни на товари іншого асортименту підняв на 10% (при чому ціна плаваюча день -ніч)
Як бачите, навіть в такому простому питанні на мікрорівні не має одної спільної позиції у трикутнику влада-підприємство-населення Я як підприємець вважаю , що продаж з певними зауваженнями (наприклад в пятницю суботу до 24-00 , + для підприємців які сплачують податки як мінімум на +30-50% більше ніж середньостатистично) треба дозволити Влада вважає що треба максимально заблокувати Потенційні покупці як гімно в ополонці, коли їм треба- лають владу і підбивають продавців на злочин , коли не треба двома руками за рішення влади.
19yuriy91 написав:на такое, стираются отличия между бпп и пр. родные братья
Их никогда не было. Отличия выдуманные.
Якісь видумані-якісь реальні Видумані я розглядати не збираюсь - а на реальні на сьогодні вашу увагу зверну Голосування у ВР БПП у Верховній Раді голосує , а Оппоблок на 90% блокує всі голосування. Як на мене це суттєва різниця.
Звинувачувати сьогоднішню владу на прикладі опоблоківців- це маразм Опоблок практично у 100% випадків не голосував за жоден з законів...Тобто опоблок це 5-та колона кремля у нашій ВР Я за те щоб їх гнали сраною мілою... , але я нічого вдіяти не можу, бо їх виборець-кудрявий.... Так що все в руках кудрявих, на наступних виборах не голосуйте за опоблоківців і отримаєте пришвидшення прийняття законів
Мне часто просто импонирует Ваше состояние невменяемости в общении - такое впечатление, что если Вы не под действием клеев - то с этого имеете немалый барыш.
Только для Вас, как особо одарённого: Речь идёт о "власти Украины": https://strana.ua/news/137618-jurist-ra ... espch.html Какого они цвета, голубые, или красные, ... - там людей вменяемых не осталось. А об этом деле я Вас ставил в известность ещё в прошлом году! Чистить "Авгиевы конюшни" без таких личностей, как Савченко невозможно!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 24 кві, 2018 12:29, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сегодня весь криминал 90х в "депутантах". Кто может, тот покупает депутатство и детям, хотя они ещё самолётиками играются...
Кроме того Вам приведены ссылки на многие громкие "проекты" в том числе в зоне АТО, концом которых осталось - "все вкрали", коли не все то майже половину.
А население тем временем с целью самосохранения вынуждено бежать: официально уже 1,5 миллионов трудоспособных покинуло только за 2 последних года. А воры между собой делять остатки бюджета и вещают, про "пакращання" - экономический рост.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:что задача власти создавать МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ условия для своих граждан, а не советовать брать лопаты.
А як це зробити якщо Оппоблок вважає що максимально комфортні це співпраця з агресором... Приватні підприємці хочуть мати 1500 грн податків на єдиному і виручку в 5 млн.... Селяни хочуть мати звільнення від ПДВ... Пенсіонери пенсію побільше... Люди податки поменше.....
От і виходить Кого вибрали те і маємо. І поки саме населення не зрозуміє що воно врешті решт хоче-до того часу влада ( як відображення цього населення) буде хто в ліс, хто по дрова....
Простий мікроприклад У Львові заборонена продаж алкоголю з 22-00 до 10-00 Я в себе в магазині до цього відносився закриваючи очі.... Тиждень тому назад , вийшов сам продавцем вночі щоб сформувати свою думку по потрібності продажу.... і просто заблокував на 100% продаж алкоголю. Яке ж було моє здивування , коли в результаті спілкування з потенційними покупцями алкоголю виявилось наступне 1 За те що вони раніше могли купувати вночі- вони мене зневажають 2 Рішення про заборону схвалюють ,але при цьому самі постійно приходять щоб купити, бо їм треба 3 На мою пропозицію звернутись до міської влади ( бо треба їм(покупцям)) з пропозиціями по зміні правил - відповідь була парадоксальна Я(магазин) без нічного продажу алкоголю загнусь ,а тому нікуди не дінусь і буду а - продавати б - отримувати менінгіти від влади внаслідок порушення мною законів 4 Отже , продаж алкоголю я заблокував практично на 99% , нічні ціни на товари іншого асортименту підняв на 10% (при чому ціна плаваюча день -ніч)
Як бачите, навіть в такому простому питанні на мікрорівні не має одної спільної позиції у трикутнику влада-підприємство-населення Я як підприємець вважаю , що продаж з певними зауваженнями (наприклад в пятницю суботу до 24-00 , + для підприємців які сплачують податки як мінімум на +30-50% більше ніж середньостатистично) треба дозволити Влада вважає що треба максимально заблокувати Потенційні покупці як гімно в ополонці, коли їм треба- лають владу і підбивають продавців на злочин , коли не треба двома руками за рішення влади.
Вероятно ещё не пришло физически Ваше время понимать процессы , что проходят вокруг: Это чисто коррупционный вопрос отданный на откуп для местной власти. В 10.00 вечера - можно открыть рядом "кафе" или "клуб" с двойной наценкой на алкоголь."Предприятие общественного питания" с одним кофе-автоматом и полным реестром алкоголя. По типу молдавских винных погребов. - Это есть чисто коррупционный вариант. Использования решения местных властей по данному вопросу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.