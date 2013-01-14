Додано: Вів 24 кві, 2018 17:23

Зачем это на показ?

- Хочу напомнить, что именно продажные милиционеры и СБУшники, депутанты и проститутки, судейские и прокурорские,... - продали Врагу Донецк в 13-14м.

Продавали публично, с опаской, что их, за Дела ихние неизменно ожидает виселица. У Хйла воровской режим в почёте.

А так, среди воров - вроде как и свои.

Вроде как и не убивали и не умерщвляли, не грабили и не отбирали,......



И Враг до сих пор царюет в Крыму, на Луганщине и Донбассе. А воры со спокойной душой продолжают потрошить неньку. Только теперь:

- Тссссы! А то Путин нападёт.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.