Пане, коли Ви маєте Путінг головного сусла, то ви не туди звернулися! Вам до лікаря.
О жилье свежак:
С цифрами приемлемыми к осмыслению.
Если бы рядом выставить размер наколядованного жилья...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:29
Первый
Пане, коли Ви маєте Путінг головного сусла, то ви не туди звернулися! Вам до лікаря.
О жилье свежак:
С цифрами приемлемыми к осмыслению.
Если бы рядом выставить размер наколядованного жилья...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:13
Бомбят живых по беспределу.
А с другой стороны вертолёты уже заказали в аэрбасе...
Живое "Мотор Сич" - опасно. Тем более свой вертолёт подняли в воздух.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:23
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Зачем это на показ?
- Хочу напомнить, что именно продажные милиционеры и СБУшники, депутанты и проститутки, судейские и прокурорские,... - продали Врагу Донецк в 13-14м.
Продавали публично, с опаской, что их, за Дела ихние неизменно ожидает виселица. У Хйла воровской режим в почёте.
А так, среди воров - вроде как и свои.
Вроде как и не убивали и не умерщвляли, не грабили и не отбирали,......
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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