Пане, коли Ви маєте Путінг головного сусла, то ви не туди звернулися! Вам до лікаря.
О жилье свежак:
С цифрами приемлемыми к осмыслению.
Если бы рядом выставить размер наколядованного жилья...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 кві, 2018 16:29
Первый
Пане, коли Ви маєте Путінг головного сусла, то ви не туди звернулися! Вам до лікаря.
О жилье свежак:
С цифрами приемлемыми к осмыслению.
Если бы рядом выставить размер наколядованного жилья...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:13
Бомбят живых по беспределу.
А с другой стороны вертолёты уже заказали в аэрбасе...
Живое "Мотор Сич" - опасно. Тем более свой вертолёт подняли в воздух.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 24 кві, 2018 17:23
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Зачем это на показ?
- Хочу напомнить, что именно продажные милиционеры и СБУшники, депутанты и проститутки, судейские и прокурорские,... - продали Врагу Донецк в 13-14м.
Продавали публично, с опаской, что их, за Дела ихние неизменно ожидает виселица. У Хйла воровской режим в почёте.
А так, среди воров - вроде как и свои.
Вроде как и не убивали и не умерщвляли, не грабили и не отбирали,......
И Враг до сих пор царюет в Крыму, на Луганщине и Донбассе. А воры со спокойной душой продолжают потрошить неньку. Только теперь:
- Тссссы! А то Путин нападёт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:56
Будивельник
Факты, а не *теории* об оппе, как тормозе *реформ* и волеизьявителе своих избирателей. Посмотрите на реальность и конкретику без обобщений:
* За Судебную реформу сегодня голосовали следующие представители фракции Оппоблока - большинство из группы Рината Ахметова:
- Ю.Воропаев, В.Гусак, А.Киселев, Д.Колесников, Ю.Мирошниченко, А.Нечаев, Ю.Павленко, М.Папиев, С.Сажко, А.Белый, А.Вилкул, А.Гальченко, А.Долженков, А.Мартовицкий, И.Мирный, Ю.Мороко, К.Павлов, Н.Скорик.
Проголосовал и потенциальный выдвиженец Оппоблока на президентские выборы Юрий Бойко, находящийся под прессингом т.н. дела «газовых вышек». А также отец гендиректора «Запорожстали» Игорь Шурма.*
З.Ы. никто мнением избирателя не интересовался))
Решающая роль не за мнением пересичного избирателя оппы, а за личными интересами самих депутатов и РЛА с и т.п.
З.з.ы. некоторая часть общества ещё желает в совок и шо???)))
Мнение групп пересичных на задворках.
Его разве что ловко используют в период выборов. И всё.
Хотя потом ещё некоторые подобно Вам им прикрываются.
Дескать пересичные хотят-желают, а мы лишь представляем их запрос.
Но без проблем отказываются-забывают об этом, принимая решения о повышении тарифов и т.д.
Тут представляем, а тут рыбу заворачиваем...
Именно поэтому львиная доля ответственности на управленцах, на власти.
Додано: Вів 24 кві, 2018 20:57
Конспирология на марше.
"Вероятно ещё не пришло физически Ваше время понимать" и, судя по вам, уже не придёт.
Вам рассказали точный процесс, что хотят покупать алкоголь по обычной цене, несмотря на запрет.
Никто не будет покупать алкоголь по вашей выдуманной "коррупционной" схеме, пусть хоть стопиисят таких "выдуманных" точек откроется рядом с магазинами.
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:11
detroytred
Столько притянуто за уши, что даже боюсь предположить. Как столько противоречий умещается в одной голове ?
"Потенциальный", "под прессингом", "вынужден" голосовать.
"От избирателей ничего не зависит."
Вы бы так свою деятельность отстаивали, как свою бездеятельность, может чего хорошего и получилось
Додано: Вів 24 кві, 2018 21:53
pesikot
У Вас получилось точно также, как и с *тоннами лжи*.
Преувеличение с обобщением.
Насчёт советов другим, думаю, типичные ответы недоброжелательным советчикам)) Вы сами знаете.
Свою деятельность я отстаиваю вполне успешно. У меня всё гууд.
На форумах же отстаивают свои мнения. Таков их формат.
З.Ы. Притянутое за уши -- это скорее у Вас. Из пяти предложений первое и последнее - о боязни предположить и *может ... получилось*.
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