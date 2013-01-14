Додано: Сер 25 кві, 2018 10:30

Будивельник

Старикан указал совершенно не на Ваш п.1.

Он только уточнил, что времени ушло очень много на создание новой модели (в частности системы противовесов). У можновладцив!!!



На что я могу возразить. Тем, что:

1. Главное - фундамент системы отцы-основатели заложили быстро. Потом (уже долго) система совершенствовалась.

Но фундамент быстро-то.

Нашим можновладцям докоряют-то в том, что они фундамент не собираются!!! менять. Совершенствовать нечего-то.

Дерево нужно сначала хотя бы посадить...

2. Условия для развития Штатов и т.п. были намного хуже, чем современные для нас. Им никто не помогал, не советовал, не поддерживал, не было примеров, был более низкий уровень информтехнологий и т.д.

За окошком 21 век, процессы идут стремительно.



Будивельник

Массы безусловно являются тормозом реформ. Всегда, везде, во все времена. Это кэпочевидность)) Эту аксиому никто не отрицает))

Указывается на то, что в нашем случае (сейчас в Украине) этот торомоз (противодействие со стороны масс, населения) АБСОЛЮТНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕСКИМ для проведения реформ. Абсолютно.

Я же ведь давал ссылки на посла, Фукуяму (и ещё могу дать целый ряд западных специалистов), прямым текстом говорящих, что для реформ украинское гражданское общество, население готово, созрело. Что проблема не в нём, а в украинских можновладцях.



Возражение о том, что эти наши украинские можновладци являются представителями интересов населения и т.п. не принимаю. Потому что --- это сказки, голословные записи в законах, далёкие от реальности.

Так должно быть... но в реальности пока совершенно не так.



Кстати, самые большие сказочники-обманщики -- это комми. Коммунистическая и прочие утопические идеологии. О власти народа и т.п.))))))))



В мире модели со значимым участием-влиянием населения на власть есть и успешны. Скандинавы, швейцарцы и пр.

В них роль пересичных конечно намного выше.



Но наши-то рехформаторы пока не создают никакой модели, никакого фундамента, лишь штукатурят старый олигархическо-чиновничий без системы противовесов.

Об этом речь. С моей стороны.

Запад это прекрасно видит, поэтому постоянно указывает... можновладцям.