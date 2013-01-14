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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3872387338743875
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 09:53

  Starikan написав:
  detroytred написав:Ярчайший пример: систему противовесов в США создали и развивали-развивают отнюдь не пересичные, растущие в своём уровне сознания.
Правильно. Но у них на это ушло 200+ лет, пока у этих "отнюдь не у пересичных" вырос уровень сознания.
Да что там 200 лет... а кто выдвинул того же Трумэна в политику? Местный "Нарик".
Я саме те що й Старікан пробую пояснити оточуючим
1 Поки маси не захочуть- доти політики не будуть щось змінювати.
Політики ( в основній своїй масі) приходять до влади з допомогою популістичних лозунгів які подобаються масам і впроцесі своєї політичної діяльності (не забуваючи про себе) просто йдуть в руслі вимог мас
2 Якщо відкинути лозунги (або їх правильно сформулювати)- то стане видно що саме маси є тим тормозом реформ.
Питання для оточуючих
Чи проголосують маси за політика ,який пообіцяє їм підвищення тарифів, зниження рівня життя, і так далі заради зменшення політичної залежності від країни-сусіда?
Але ж сама залежність і є тим фактором який погіршує майбутнє.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:16

  pesikot написав:Никто не будет покупать алкоголь по вашей выдуманной "коррупционной" схеме, пусть хоть стопиисят таких "выдуманных" точек откроется рядом с магазинами.

Это и есть "схема", как продать в 2 раза дороже, без какого то труда. Или создания "добавленной стоимости".
Чисто по коррупционной схеме.
:D Вам в Правительство ещё рано..... :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:24

  Starikan написав:
  detroytred написав:Ярчайший пример: систему противовесов в США создали и развивали-развивают отнюдь не пересичные, растущие в своём уровне сознания.

Правильно. Но у них на это ушло 200+ лет, пока у этих "отнюдь не у пересичных" вырос уровень сознания.
Да что там 200 лет... а кто выдвинул того же Трумэна в политику? Местный "Нарик".

Скажу скромно: с Совковых времён пришлось познакомиться со всеми слоями.
В Украине одно из самых Высших обществ с коллективным уровнем сознания. Прошедшим ВСЕ этапы с 1861 года. И сохранившему свой национальный социум вне наличия "властей".

Криминал со властью - навязывается ПРИНУДИТЕЛЬНО.
Сознательно, уничтожая национальное сознание.

При том навязывается это не только с "востока".
На Востоке вообще принята программа переселения Украинцев на Дальний Восток, для противостояния китайской экспансии.
Кто и за чем торгует украинцами - Вам известно.
Закончатся Украинцы - продадут и остатки страны - Землю.
Основа этого - модель "приватизации".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 25 кві, 2018 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 10:30

Будивельник
Старикан указал совершенно не на Ваш п.1.
Он только уточнил, что времени ушло очень много на создание новой модели (в частности системы противовесов). У можновладцив!!!

На что я могу возразить. Тем, что:
1. Главное - фундамент системы отцы-основатели заложили быстро. Потом (уже долго) система совершенствовалась.
Но фундамент быстро-то.
Нашим можновладцям докоряют-то в том, что они фундамент не собираются!!! менять. Совершенствовать нечего-то.
Дерево нужно сначала хотя бы посадить...
2. Условия для развития Штатов и т.п. были намного хуже, чем современные для нас. Им никто не помогал, не советовал, не поддерживал, не было примеров, был более низкий уровень информтехнологий и т.д.
За окошком 21 век, процессы идут стремительно.

Будивельник
Массы безусловно являются тормозом реформ. Всегда, везде, во все времена. Это кэпочевидность)) Эту аксиому никто не отрицает))
Указывается на то, что в нашем случае (сейчас в Украине) этот торомоз (противодействие со стороны масс, населения) АБСОЛЮТНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕСКИМ для проведения реформ. Абсолютно.
Я же ведь давал ссылки на посла, Фукуяму (и ещё могу дать целый ряд западных специалистов), прямым текстом говорящих, что для реформ украинское гражданское общество, население готово, созрело. Что проблема не в нём, а в украинских можновладцях.

Возражение о том, что эти наши украинские можновладци являются представителями интересов населения и т.п. не принимаю. Потому что --- это сказки, голословные записи в законах, далёкие от реальности.
Так должно быть... но в реальности пока совершенно не так.

Кстати, самые большие сказочники-обманщики -- это комми. Коммунистическая и прочие утопические идеологии. О власти народа и т.п.))))))))

В мире модели со значимым участием-влиянием населения на власть есть и успешны. Скандинавы, швейцарцы и пр.
В них роль пересичных конечно намного выше.

Но наши-то рехформаторы пока не создают никакой модели, никакого фундамента, лишь штукатурят старый олигархическо-чиновничий без системы противовесов.
Об этом речь. С моей стороны.
Запад это прекрасно видит, поэтому постоянно указывает... можновладцям.
detroytred
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