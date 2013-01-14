Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ярчайший пример: систему противовесов в США создали и развивали-развивают отнюдь не пересичные, растущие в своём уровне сознания.
Правильно. Но у них на это ушло 200+ лет, пока у этих "отнюдь не у пересичных" вырос уровень сознания. Да что там 200 лет... а кто выдвинул того же Трумэна в политику? Местный "Нарик".
Я саме те що й Старікан пробую пояснити оточуючим 1 Поки маси не захочуть- доти політики не будуть щось змінювати. Політики ( в основній своїй масі) приходять до влади з допомогою популістичних лозунгів які подобаються масам і впроцесі своєї політичної діяльності (не забуваючи про себе) просто йдуть в руслі вимог мас 2 Якщо відкинути лозунги (або їх правильно сформулювати)- то стане видно що саме маси є тим тормозом реформ. Питання для оточуючих Чи проголосують маси за політика ,який пообіцяє їм підвищення тарифів, зниження рівня життя, і так далі заради зменшення політичної залежності від країни-сусіда? Але ж сама залежність і є тим фактором який погіршує майбутнє.
pesikot написав:Никто не будет покупать алкоголь по вашей выдуманной "коррупционной" схеме, пусть хоть стопиисят таких "выдуманных" точек откроется рядом с магазинами.
Это и есть "схема", как продать в 2 раза дороже, без какого то труда. Или создания "добавленной стоимости". Чисто по коррупционной схеме. Вам в Правительство ещё рано.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Ярчайший пример: систему противовесов в США создали и развивали-развивают отнюдь не пересичные, растущие в своём уровне сознания.
Правильно. Но у них на это ушло 200+ лет, пока у этих "отнюдь не у пересичных" вырос уровень сознания. Да что там 200 лет... а кто выдвинул того же Трумэна в политику? Местный "Нарик".
Скажу скромно: с Совковых времён пришлось познакомиться со всеми слоями. В Украине одно из самых Высших обществ с коллективным уровнем сознания. Прошедшим ВСЕ этапы с 1861 года. И сохранившему свой национальный социум вне наличия "властей".
Криминал со властью - навязывается ПРИНУДИТЕЛЬНО. Сознательно, уничтожая национальное сознание.
При том навязывается это не только с "востока". На Востоке вообще принята программа переселения Украинцев на Дальний Восток, для противостояния китайской экспансии. Кто и за чем торгует украинцами - Вам известно. Закончатся Украинцы - продадут и остатки страны - Землю. Основа этого - модель "приватизации".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 25 кві, 2018 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Будивельник Старикан указал совершенно не на Ваш п.1. Он только уточнил, что времени ушло очень много на создание новой модели (в частности системы противовесов). У можновладцив!!!
На что я могу возразить. Тем, что: 1. Главное - фундамент системы отцы-основатели заложили быстро. Потом (уже долго) система совершенствовалась. Но фундамент быстро-то. Нашим можновладцям докоряют-то в том, что они фундамент не собираются!!! менять. Совершенствовать нечего-то. Дерево нужно сначала хотя бы посадить... 2. Условия для развития Штатов и т.п. были намного хуже, чем современные для нас. Им никто не помогал, не советовал, не поддерживал, не было примеров, был более низкий уровень информтехнологий и т.д. За окошком 21 век, процессы идут стремительно.
Будивельник Массы безусловно являются тормозом реформ. Всегда, везде, во все времена. Это кэпочевидность)) Эту аксиому никто не отрицает)) Указывается на то, что в нашем случае (сейчас в Украине) этот торомоз (противодействие со стороны масс, населения) АБСОЛЮТНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕСКИМ для проведения реформ. Абсолютно. Я же ведь давал ссылки на посла, Фукуяму (и ещё могу дать целый ряд западных специалистов), прямым текстом говорящих, что для реформ украинское гражданское общество, население готово, созрело. Что проблема не в нём, а в украинских можновладцях.
Возражение о том, что эти наши украинские можновладци являются представителями интересов населения и т.п. не принимаю. Потому что --- это сказки, голословные записи в законах, далёкие от реальности. Так должно быть... но в реальности пока совершенно не так.
Кстати, самые большие сказочники-обманщики -- это комми. Коммунистическая и прочие утопические идеологии. О власти народа и т.п.))))))))
В мире модели со значимым участием-влиянием населения на власть есть и успешны. Скандинавы, швейцарцы и пр. В них роль пересичных конечно намного выше.
Но наши-то рехформаторы пока не создают никакой модели, никакого фундамента, лишь штукатурят старый олигархическо-чиновничий без системы противовесов. Об этом речь. С моей стороны. Запад это прекрасно видит, поэтому постоянно указывает... можновладцям.
Так тарифы повышают, стаж поднимают, медреформу и пр. проводят с какой целью-то? Правильно. Для поднятия уровня жизни.
То есть следствием правильных реформ (несмотря на то что некоторые составляющие вроде негативны) должен быть рост уровня жизни. Потому что каждая реформа это комплекс мероприятий. Комплекс. Определённый и законченный.
Но если из всего комплекса сделать лишь часть или бросить ложку дегтя, то на выходе будет -- не будет роста уровня жизни. То есть цели реформы.
Например, просто повысить цены на газ. Просто поднять стаж. Просто перетасовать судей. Просто перезакрепить пациентов за врачами. И т.д.
Политическую зависимость от соседа уменьшать нужно увеличением своей силы, своим развитием. Именно это обещают политики. Но не делают! Об этом речь.
За того, кто пообщает уменьшать зависимость без такой компенсации, конечно не будут голосовать. Потому что этот путь-способ ошибочен. Поэтому никто из политиков его даже не предлагает.
Первый А Вор о возможностях.... - Почему же Вы не ставите вопрос, о "здоровой конкуренции", что ведёт к удешевлению товара? О постоянном, качественном доступе к потребителю? - Или рынок уже поделен? И конкуренты не нужны?
Сегодня бузят под АП "афганцы"... - Недели не прошло, как воры лили "крокодильи слёзы" о "чернобыльцах" - А забыли 11 год? ПФ города Донецка? Разделяй и властвуй! - Всегда было принципом "власти". Сегодня только никто не вспоминает о "трактовке" Воровским КС Украины ст.№1 Конституции Украины. Согласно которой криминал во власти есть Основа Государственной власти Украины. Поэтому Воры и не сидят в тюрьмах. - отсюда все колоссы Государства, без людской трактовки рушат Украину. - 11 категорий. Военные, ветераны, химики, чернобыльцы, металлурги, шахтёры, правохранители,.... И грошей нема - вкралы, Но Воры в тюрьмах не сидят, потому, что.... делются с кем нужно. Работать некому, одни "обдаровани и ..."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Общение с Вами напоминает один случай.(привожу для лучшего понимания). Когда-то был вынужден искать хорошего бухгалтера. В итоге было 2 идеальных кандидатуры:
1. Девочка из Белой Церкви. Молодец - вела 5 фирм с немалым оборотом, везде успевала и всё решала. Как последствие была приучена к деньгам, но своё отрабатывала.
2. Девочка из Кировограда. Что загнанная лошадь - семья, муж болван, дочь 5и лет. Бухгалтер на большом предприятии. 100% времени на предприятии, идеальное знание ЕНиР, коэфициентов приведения, Законов, без Права работы параллельно. Работала с тысячами рабов, но и её по психологии превратили в это.
Обе в совершенстве тянут равные суммы и работу. Но!!!! Совершенно противоположные школы воспитания и отношения к работе.
- На какой кандидатуре я был вынужден остановится?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:прямым текстом говорящих, что для реформ украинское гражданское общество, население готово, созрело.
Лукавят. Почтав отзывы пересичных про реформу медицины (которая еще и не началась толком) и полиции (которая вроде как прошла). Глнув как ведет себя "умник" пересичный, когда его останавливет полицейский.
Там же лучи поноса во все стороны.
Разве это готовность к реформам? ИМХО ерунда это. Ну, разве что выборка неверная
Kudrjavuy написав: - На какой кандидатуре я был вынужден остановится?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.