justit
Готово, созрело - это отсутствие сопротивления критического уровня.
Речь о восхищенном принятии реформ населением и всеобщей поддержке как-то)) не идёт.
Сопротивление реформам - это нормально, естественно.
Кроме того, но Вы упустили такой важный момент, как суть реформ. То есть каковы они - реально настоящие позитивные полные глубокие нужные обществу или абы что, названное реформами.
Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей. Посмотрите на Богомолец и Ко...