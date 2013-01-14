detroytred написав:
Кроме того, то, что власти не могут разъяснить-показать населению эти реформы -- это проблема-ошибка-недоработка властей. Именно властей.
Є всього два алгоритми дій які допоможуть зрозуміти пояснення .
Перший - підняти аудиторію до свого рівня
Другий-опуститись до рівня аудиторії.....
З мого досвіду
В Україні є 1 млн тих хто розуміє економіку краще ніж я. один мільон так само як я і ще 1 млн можуть при бажанні мене зрозуміти...
Отже варіант перший-підняти аудиторію до свого рівня спрацює тільки для 7% населення, остальних 93% піднятись не зможуть
Отже залишається тільки варіант два, але й в цьому варіанті є проблеми ,адже опустившись на рівень зрозумілий для 10-30 млн - ти втрачаєш іннструменти з допомогою яких можна щось пояснити....
Спробуйте пояснити дроби для людей які рахують на пальцях , а границі з екстремумами ?
От і виходить
Пояснити суть реформ можна тільки обмеженній кількості населення ( пояснювати можна/треба всім.от зрозуміють пояснення не всі)
Тому є море політиків популістів.які виїзжають на тупості загальної маси.... і ця загальна маса тормозячи реформи робить гірше якраз найбільше собі.... , але хто має рецепт як це змінити?